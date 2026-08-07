نبض خبر
سفیر ژاپن موسیقی «اوشین» را در تهران نواخت
سفیر ژاپن در ایران به مناسبت نزدیک شدن به یکصدسالگی روابط دیپلماتیک تهران و توکیو، به عنوان نوازنده، موسیقی سریال پرخاطره «اوشین» را به همراه ارکستر نواخت.
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برچسبها:نبض خبر سفیر ژاپن در ایران ویدیو موسیقی دیپلماسی عمومی اوشین
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سفیر ژاپن لطف داشتند ولی ای کاش دولت ژاپن زمینه همکاریهای بیشتر صنایع ژاپن با ایران فراهم می.کردند مثلاً تویوتا.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷