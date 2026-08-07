سفیر ژاپن موسیقی «اوشین» را در تهران نواخت

سفیر ژاپن در ایران به مناسبت نزدیک شدن به یکصدسالگی روابط دیپلماتیک تهران و توکیو، به عنوان نوازنده، موسیقی سریال پرخاطره «اوشین» را به همراه ارکستر نواخت.