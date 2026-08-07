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کد خبر:۱۳۸۸۶۵۵
کد خبر:۱۳۸۸۶۵۵
18750 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

سفیر ژاپن موسیقی «اوشین» را در تهران نواخت

سفیر ژاپن در ایران به مناسبت نزدیک شدن به یکصدسالگی روابط دیپلماتیک تهران و توکیو، به عنوان نوازنده، موسیقی سریال پرخاطره «اوشین» را به همراه ارکستر نواخت.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سفیر ژاپن در ایران ویدیو موسیقی دیپلماسی عمومی اوشین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Czechia
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
4
پاسخ
اخسنت.
よくやった。
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
5
پاسخ
سفیر ژاپن لطف داشتند ولی ای کاش دولت ژاپن زمینه همکاری‌های بیشتر صنایع ژاپن با ایران فراهم می.‌کردند مثلاً تویوتا.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
به دلیل تحریم های ثانویه ایالات متحده هرگز این کار را نخواهند کرد چون شرکت تویوتا نابود خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
2
پاسخ
داشتن و انتخاب همچین سفرایی برای یک کشور افتخار هست.
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