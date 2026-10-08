سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: فرآیند اجرای کالابرگ جدید برای حدود ۴۰ میلیون نفر در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل اجرایی، این کالابرگ در مهرماه به‌صورت جداگانه پرداخت خواهد شد.

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: فرآیندهای مربوط به کالابرگ جدید برای حدود ۴۰ میلیون نفر در حال انجام است و با تکمیل مراحل اجرایی، اعتبار مربوطه در مهرماه به‌صورت جداگانه پرداخت خواهد شد.

منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور