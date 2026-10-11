سخنگوی سپاه تأکید کرد: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت.

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در فضای مجازی نوشت: در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شد.‌

وی افزود: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت. ما منتظریم.