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تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت

سخنگوی سپاه تأکید کرد: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت.  
کد خبر: ۱۳۹۸۳۲۱
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سردار محبی

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در فضای مجازی نوشت: در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شد.‌

وی افزود: در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت. ما منتظریم.

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سردار محبی سخنگوی سپاه ایران آمریکا جنگ تمدن ایرانی خلیج فارس خلیج خوک ها
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