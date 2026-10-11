رصد پروازهای مشکوک در حریم هوایی عراق + عکس

جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی دشمن با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.

به گزارش تابناک، جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی دشمن با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.

پروازهای متجاوزانه دشمن از مبدأ پایگاه‌های مستقر در خاک اردن و اراضی اشغالی انجام شده است.

۵ فروند هواپیمای سوخت‌رسان «KC-135» برای پشتیبانی عملیاتی در آسمان عراق حضور داشته‌اند.

۲ فروند جنگنده «F-16» و ۲ فروند جنگنده پیشرفته «F-35» وارد حریم هوایی عراق شده‌اند.