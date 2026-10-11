En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

رصد پروازهای مشکوک در حریم هوایی عراق + عکس

جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی دشمن با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۲۰
| |
1599 بازدید
حریم هوایی

به گزارش تابناک، جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی دشمن با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.

پروازهای متجاوزانه دشمن از مبدأ پایگاه‌های مستقر در خاک اردن و اراضی اشغالی انجام شده است.

۵ فروند هواپیمای سوخت‌رسان «KC-135» برای پشتیبانی عملیاتی در آسمان عراق حضور داشته‌اند.

۲ فروند جنگنده «F-16» و ۲ فروند جنگنده پیشرفته «F-35» وارد حریم هوایی عراق شده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق حریم هوایی هواپیماهای نظامی آسمان عراق نقض حریم هوایی جنگنده ها
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آسمان عراق به مدت ۷۲ ساعت دیگر بسته می‌ماند
تصاویر پرواز جت‌های جنگنده بر فراز آسمان کردستان عراق
شروط گردان‌های سیدالشهدا برای انحصار سلاح
حادثه برای هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا بر فراز عراق
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۸ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rlY
tabnak.ir/005rlY