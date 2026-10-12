تورم لب‌ها پس از بیدار شدن از خواب می‌تواند ناشی از حساسیت، فشار هنگام خواب، عفونت یا عوارض برخی داروها باشد؛ اما اگر با تورم زبان و گلو یا دشواری تنفس همراه شود، به رسیدگی اورژانسی نیاز دارد.

به گزارش تابناک؛ حساسیت یکی از دلایل مهم تورم ناگهانی لب هاست. مواد غذایی، داروها، خمیردندان، محصولات مراقبت از لب و برخی مواد تماس یافته با پوست می توانند واکنش آلرژیک ایجاد کنند.

تورم لب ها پس از بیدار شدن از خواب می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از حساسیت به محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی گرفته تا فشار هنگام خواب، التهاب یا عفونت. در بیشتر موارد، علت با توجه به مدت تورم و علائم همراه مشخص می شود.

آلرژی و حساسیت

حساسیت یکی از دلایل مهم تورم ناگهانی لب هاست. مواد غذایی، داروها، خمیردندان، محصولات مراقبت از لب و برخی مواد تماس یافته با پوست می توانند واکنش آلرژیک ایجاد کنند. خارش، قرمزی و کهیر ممکن است همراه تورم دیده شوند، اما نبود این علائم حساسیت را کاملا رد نمی کند.

اگر تورم لب با تورم زبان یا گلو، دشواری تنفس، احساس خفگی یا سرگیجه شدید همراه باشد، احتمال واکنش آلرژیک جدی مطرح است و باید فورا با اورژانس تماس گرفت.

فشار هنگام خواب و تحریک پوست

خوابیدن روی صورت یا وارد شدن فشار مداوم به لب ها ممکن است باعث تورم موقت شود. خشکی، ترک خوردگی، گاز گرفتن لب و تماس با مواد تحریک کننده نیز از علت های احتمالی هستند. استفاده از یک مرطوب کننده ساده و بدون عطر می تواند در موارد ناشی از خشکی مفید باشد.

عفونت و التهاب

عفونت دندان و لثه، التهاب پوست اطراف دهان و تبخال ممکن است با تورم لب همراه باشند. درد، گرمی موضع، قرمزی رو به گسترش، تب، تاول یا زخم می توانند به تشخیص علت کمک کنند. تورم دردناک یا رو به افزایش، به ویژه همراه تب، نیازمند ارزیابی پزشکی است.

عوارض داروها

برخی داروها، از جمله بعضی داروهای کنترل فشار خون مانند مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، می توانند باعث آنژیوادم شوند؛ یعنی تورم ناگهانی لب ها، صورت یا زبان. این عارضه ممکن است حتی پس از مدتی مصرف دارو ظاهر شود. در صورت بروز تورم ناگهانی، ارزیابی فوری پزشکی ضروری است.

برای کاهش تورم چه می توان کرد؟

اگر تورم خفیف است و نشانه خطر وجود ندارد، کمپرس سرد پیچیده شده در پارچه را برای چند دقیقه روی لب قرار دهید و از ماساژ دادن یا استفاده از مواد محرک خودداری کنید. درمان اصلی به علت تورم بستگی دارد؛ آنتی هیستامین ها برای برخی واکنش های آلرژیک کاربرد دارند، اما برای همه علت ها مناسب نیستند. از مصرف خودسرانه کورتون یا آنتی بیوتیک و استفاده از موادی مانند جوش شیرین، زردچوبه یا عسل به عنوان درمان قطعی پرهیز کنید.

اگر تورم تکرار می شود، چند روز باقی می ماند، بدون علت مشخص رخ می دهد یا با درد و علائم دیگر همراه است، مراجعه به پزشک برای بررسی علت ضروری است. در صورت تورم زبان یا گلو یا اختلال تنفس، منتظر برطرف شدن خودبه خودی علائم نمانید و فورا کمک اورژانسی بگیرید.