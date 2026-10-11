واکنش دستیار رهبر انقلاب به گزافه گویی روبیو

به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در واکنش به تهدیدها و گزافه گویی های اخیر مقامات آمریکایی، به‌ ویژه وزیر امور خارجه این کشور در بیان کینه تمدنی آنها نسبت به ملت ایران، در صفحه شخصی خود نوشت:

ایرانیان، مهاجمان مغول را مسلمان کردند و فرماندهان امپراتوری روم را با خفت به زنجیر کشیدند. مهاجمان جدید که با مغزهای کوچک، تصور غلبه بر این ملت تاریخی را دارند، این بار در تنگه هرمز غرق خواهند شد. ایران اسلامی قطعا در راستای حفظ امنیت ملی، فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند.