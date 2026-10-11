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آمریکا مسیرهای تجاری زمینی ایران را می‌بندد

ایالات متحده در چارچوب آنچه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، «کارزار انزوای مطلق» علیه تهران خوانده است، با ترکیه و پاکستان برای مسدود کردن مسیرهای تجارت زمینی ایران همکاری می‌کند. او همچنین گفت واشنگتن ممکن است حدود یک میلیارد دلار دارایی رمزارزی ایران را توقیف کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۶۸
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بسنت

به گزارش تابناک؛ ترکیه تودی نوشت: ایالات متحده در چارچوب آنچه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، «کارزار انزوای مطلق» علیه تهران خوانده است، با ترکیه و پاکستان برای مسدود کردن مسیرهای تجارت زمینی ایران همکاری می‌کند. او همچنین گفت واشنگتن ممکن است حدود یک میلیارد دلار دارایی رمزارزی ایران را توقیف کند.

بسنت در مصاحبه‌ای با گرتا ون ساسترن در شبکه نیوزمکس در واشنگتن ادعا کرد: «امارات متحده عربی شریک خوبی بوده است. عمان شریک خوبی بوده است. ما با پاکستان و ترکیه همکاری می‌کنیم تا همه مسیرهای زمینی را قطع کنیم.»

ترکیه و پاکستان که هر دو با ایران هم‌مرز هستند، گذرگاه‌های زمینی مهمی برای تجارت ایران به شمار می‌روند. همکاری این دو کشور با واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا را به مسیرهای زمینی نیز گسترش دهد.

آنکارا و اسلام‌آباد تاکنون درباره اظهارات بسنت اظهارنظری نکرده‌اند.

بسنت ادعا کرد: «ما کارزار فشار حداکثری را اجرا کردیم. اکنون کارزار انزوای مطلق را در پیش گرفته‌ایم و این کارزار مؤثر است.»

او افزود: «ما نیروی نظامی را به کار گرفتیم. اکنون محاصره‌ها را داریم؛ بنابراین، هیچ چیزی وارد نمی‌شود، خارج نمی‌شود یا به داخل نمی‌رود.»

بسنت پیش‌بینی کرد که «برای نخستین بار در تاریخ ایران، از زمانی که این کشور استخراج نفت را آغاز کرده است، هیچ نفتی روی آب برای فروش نخواهد داشت.

بسنت ادعا کرد واشنگتن با محدود کردن پروازهای خطوط هوایی، ایران را «قرنطینه» کرده است.

بسنت افزود: «احتمالاً این هفته یک میلیارد دلار رمزارز را توقیف خواهیم کرد.»

او ادامه داد: «می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آن‌ها هستیم. ما آن‌ها را از نظر اقتصادی منزوی کرده‌ایم.»

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اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پاکستان ترکیه تجارت زمینی ایران
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