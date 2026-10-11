En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اظهارات پمپئو درباره سناریوی تغییر حکومت ایران

مایک پمپئو با تأکید بر ضرورت تغییر حکومت ایران، خواستار اقدامات نظامی بیشتر و حمایت از جنبش‌های مقاومت و عملیات مخفی برای تحقق این هدف شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۶۳
| |
2683 بازدید
|
۱

اظهارات پمپئو درباره سناریوی تغییر حکومت ایران

به گزارش تابناک؛ مایک پمپئو وزیر خارجه سابق ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت: به نظرم این راهبرد کاملاً منطقی است. فکر می‌کنم هنوز به اقدامات نظامی بیشتری نیاز است؛ چراکه آنها همچنان توانایی جلوگیری از دسترسی آزاد به تنگه را دارند. فکر می‌کنم نکته اصلی کاملاً درست است. 

در نهایت، فروپاشی حکومت نیز به کاهش قیمت انرژی و افزایش امنیت منجر خواهد شد و اتفاق بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. این اتفاق باید از داخل رخ دهد. چه از طریق عملیات مخفی و چه از طریق حمایت از جنبش‌های مقاومت ایران، اینها ابزارهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پمپئو تغییر حکومت ایران اقدامات نظامی
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأکید وکیل ترامپ بر لزوم تغییر حکومت در ایران
ارتش آلمان، واحد امنیتی جدید ایجاد می‌کند
هشدار وزیر دفاع آمریکا درباره اقدامات نظامی چین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
23
پاسخ
این خوکچه دوباره زبان باز کرد.
آبرو وحیثیت براتون نمونده ابر پفک
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران
آمریکا مسیرهای تجاری زمینی ایران را می‌بندد
براندازی نظام ایران با فشار اقتصادی و شورش مردم «خیال پردازانه» است/ شکاف میان تندرو‌ها و میانه رو‌ها در ایران زیاد نیست
تهدید سخت یمن علیه عربستان؛ پایان حملات یا عواقب سنگین‌تر
پیام تهدید نظامی یمن علیه عربستان
مداح اهل بیت (ع) بر اثر ایست قلبی درگذشت
اعزام شمشیربازان ایران با محدودیت، بدون آماده‌سازی و بی‌نشانه از جوانگریی/ ژاپن و چین با ۱۲ سابریست در الجزایر
اظهارات پمپئو درباره سناریوی تغییر حکومت ایران
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته‌ای
کنایه تند مهاجری به مخالفان استارلینک
تاج به دیدار دبیر رفت
بحران مسکن در ایران و راهکارهای حل آن!
قالیباف و سه مقام ارشد ایرانی در لیست ترور اسرائیل
افزایش دمای تهران از سه‌شنبه
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۸ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rkd
tabnak.ir/005rkd