اظهارات پمپئو درباره سناریوی تغییر حکومت ایران

مایک پمپئو با تأکید بر ضرورت تغییر حکومت ایران، خواستار اقدامات نظامی بیشتر و حمایت از جنبش‌های مقاومت و عملیات مخفی برای تحقق این هدف شد.

به گزارش تابناک؛ مایک پمپئو وزیر خارجه سابق ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت: به نظرم این راهبرد کاملاً منطقی است. فکر می‌کنم هنوز به اقدامات نظامی بیشتری نیاز است؛ چراکه آنها همچنان توانایی جلوگیری از دسترسی آزاد به تنگه را دارند. فکر می‌کنم نکته اصلی کاملاً درست است.

در نهایت، فروپاشی حکومت نیز به کاهش قیمت انرژی و افزایش امنیت منجر خواهد شد و اتفاق بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. این اتفاق باید از داخل رخ دهد. چه از طریق عملیات مخفی و چه از طریق حمایت از جنبش‌های مقاومت ایران، اینها ابزارهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند.