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قیمت خودرو در بازار امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ بار دیگر صعودی شد؛ در این گزارش قیمت انواع خودرو‌ را (امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵) که از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شده می‌خوانید.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۴۲
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قیمت خودرو

به گزارش تباناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه روند افزایشی روزهای گذشته، بار دیگر صعودی شد و این رشد به خودروهای اقتصادی نیز رسید. افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، در کنار هشدار کارشناسان درباره احتمال تداوم گرانی تا پایان پاییز، چشم‌انداز بازار را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.

به گفته یک کارشناس بازار خودرو، در صورتی که شرایط فعلی از نظر تحریم‌ها، نرخ ارز و وضعیت عرضه ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت و بازار همچنان در معرض افزایش قیمت قرار خواهد داشت. با این حال، رشد قیمت‌ها الزاما به معنای رونق معاملات نیست؛ زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند هم‌زمان با افزایش قیمت‌های اعلامی، تعداد خریداران واقعی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، احتمال شکل‌گیری وضعیت گرانی بدون معامله وجود دارد؛ وضعیتی که در آن قیمت خودرو بالا می‌رود، اما حجم معاملات به دلیل محدودتر شدن توان خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵

بازار خودروهای داخلی امروز در تمامی مدل‌های دارای تغییر قیمت، روندی افزایشی داشت و دامنه رشد از ۱۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان متغیر بود. در میان خودروهای بررسی‌شده، دنا پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ امروز با رشد ۴۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت ساینا S نیز با رشد ۱۰ میلیون تومانی حالا یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، قیمت شاهین G سانروف‌دار صفر امروز ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و در بازار دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز با افزایش قیمت همراه بود، اما دامنه رشد در این بخش گسترده‌تر از خودروهای داخلی بود. افزایش قیمت مدل‌های مورد بررسی از ۱۰ تا ۹۸۰ میلیون تومان متغیر بود و ام‌وی‌ام X۷۷ بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد.

قیمت ام‌وی‌ام X۷۷ امروز با افزایش ۹۸۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی الیت هفت‌نفره نیز ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت جک J۴ صفر با رشد ۴۸۰ میلیون تومانی حالا در بازار سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تیگو ۸ پرومکس نیز ۳۲۰ میلیون تومان افزایش داشت و به ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

از سوی دیگر، قیمت هایما ۸S امروز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان اعلام شد.
منبع: تجارت نیوز

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
بزودی با کمتر 2 میلیارد تومان خودرو نو نمی توان خرید
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