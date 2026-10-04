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آیا یارانه ۲ میلیونی افزایش می‌یابد؟

بنا بر اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت تا پایان امسال مبلغ کارت امید مادر که دو میلیون تومان است، تغییر نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۲
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کارت امید مادر

به گزارش تابناک؛ مرضیه وحید دستجردی در خصوص افزایش مبلغ کارت امید مادر گفت: پیشنهاد افزایش این مبلغ ارائه شده‌، اما به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبارات و منابع، با آن موافقت نشد. در حال حاضر منتظریم بررسی شود که آیا در بودجه سال آینده منابع و اعتبارات بیشتری برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟ 

وی تاکید کرد که با این تفاسیر تا پایان امسال مبلغ کارت امید مادر تغییری نخواهد کرد.
منبع: ایسنا

 

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کارت امید مادر یارانه مرضیه وحید دستجردی افزایش یارانه بودجه سال ۱۴۰۵
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