به گزارش تابناک؛ مرضیه وحید دستجردی در خصوص افزایش مبلغ کارت امید مادر گفت: پیشنهاد افزایش این مبلغ ارائه شده‌، اما به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبارات و منابع، با آن موافقت نشد. در حال حاضر منتظریم بررسی شود که آیا در بودجه سال آینده منابع و اعتبارات بیشتری برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟

وی تاکید کرد که با این تفاسیر تا پایان امسال مبلغ کارت امید مادر تغییری نخواهد کرد.

منبع: ایسنا