آیا یارانه ۲ میلیونی افزایش مییابد؟
بنا بر اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت تا پایان امسال مبلغ کارت امید مادر که دو میلیون تومان است، تغییر نمیکند.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۲| |
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به گزارش تابناک؛ مرضیه وحید دستجردی در خصوص افزایش مبلغ کارت امید مادر گفت: پیشنهاد افزایش این مبلغ ارائه شده، اما به دلیل عدم پیشبینی اعتبارات و منابع، با آن موافقت نشد. در حال حاضر منتظریم بررسی شود که آیا در بودجه سال آینده منابع و اعتبارات بیشتری برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟
وی تاکید کرد که با این تفاسیر تا پایان امسال مبلغ کارت امید مادر تغییری نخواهد کرد.
منبع: ایسنا
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