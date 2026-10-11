تناقضگویی عجیب ثابتی درباره تعطیلی مجلس
امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشتماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس بهعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!
کد خبر: ۱۳۹۸۲۰۹| |
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به گزارش تابناک؛ امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشتماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس بهعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!
این تناقض در اظهارات و عملکرد ثابتی، توجه کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است.
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