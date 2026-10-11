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تناقض‌گویی عجیب ثابتی درباره تعطیلی مجلس

امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشت‌ماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس به‌عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!
کد خبر: ۱۳۹۸۲۰۹
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450 بازدید
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۳

تناقض‌گویی عجیب ثابتی درباره تعطیلی مجلس

به گزارش تابناک؛ امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشت‌ماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس به‌عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!

این تناقض در اظهارات و عملکرد ثابتی، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است.

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امیرحسین ثابتی تعطیلی مجلس هیات نظارت بر مطبوعات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
مجید
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Germany
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۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
2
پاسخ
اینها اصلا اهل دروغ نیستند!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
جوجه پایداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
2
پاسخ
این هم خوب دکانی برای خودش درست کرده است عشق میکند مرتب اسمش در اخبار است کودک نماینده پایداری چی
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