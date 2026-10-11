امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشت‌ماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس به‌عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!

به گزارش تابناک؛ امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در حالی شب گذشته از تعطیلی هشت‌ماهه مجلس خبر داد که تنها یک هفته پیش، خودش در صحن علنی مجلس به‌عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود!



این تناقض در اظهارات و عملکرد ثابتی، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است.