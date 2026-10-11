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وقوع جنگ سوم حتمی است !

با بررسی و پیگیری تحولات و تحلیل‌های یک هفته گذشته، می توان به سادگی و راحتی فهمید که در واشنگتن و تل آویو تصمیم برای شروع جنگ بعدی گرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۷
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جنگ سوم

به گزارش تابناک؛ حتی اگر خشایارشا هم زنده شود و عقب نشینی تاکتیکی کند و امتیازات تاکتیکی به آمریکایی ها پیشنهاد کند، نمی تواند جلوی وقوع جنگ سوم را بگیرد.

سیدمحمد مهدی هاشمی در یادداشتی در انتقاد و پاسخ به سخنان اخیر حسین مرعشی دبیرکل حزب سازندگی  آورده است: کافی است توئیت ها و اظهارات ترامپ و روبیو در هفته گذشته را به طور اجمالی بررسی کند تا متوجه شود که اصلا دوگانه ایران و جمهوری اسلامی که او سعی دارد بسازد در منطق روبیو و ترامپ وجود ندارد و نه جمهوری اسلامی بلکه بنابر آنچه روبیو اخیرا در آتن مطرح کرد و ترامپ هم بارها بدان اشاره کرده بود، اساسا حتی اگر خشایارشا هم زنده شود و عقب نشینی تاکتیکی کند و امتیازات تاکتیکی به آمریکایی ها پیشنهاد کند، نمی تواند جلوی وقوع جنگ سوم را بگیرد.

هر کسی که ذره ای تحولات و تحلیل های یک هفته گذشته را بررسی کند، به راحتی می تواند بفهمد که در واشنگتن و تل آویو تصمیم برای شروع جنگ بعدی گرفته شده است و تهران هم به لطف سال‎ها نسخه پیچی های این‎گونه، آن‎قدر سابقه تعامل با آمریکایی ها را دارد که فهمیده باشد بسیار بعید است که تبادل پیام ها حداقل تا پس از درگیری بعدی اثر ملموسی داشته باشند. 

در طول دهه های گذشته همان گونه که اصلاح طلبان حیات سیاسی خود را در گرو مذاکره و تعامل با آمریکا تعریف کرده اند، جناح مقابل آن ها نیز حیات سیاسی خود را در نفی مذاکره و تعامل با غرب تعریف کرده اند.

اکنون با تحولات اخیر کاملا اثبات شده است، فقدان یک گفتمان جایگزین، این نگاه را مجبور به تداوم پافشاری بر این نسخه های اشتباه و تاریخ گذشته کند. 

جالب این که این پافشاری به جایی رسیده که به هشدار به رئیس جمهور، رئیس مجلس و دبیر شعام ختم می شود آن هم در شرایطی که دوست و دشمن شنیده اند که این مسئولان در کنار بسیاری دیگر بر تداوم استفاده ایران از هر دو ابزار مذاکره و جنگیدن بارها و بارها تاکید کرده اند. 

حسین مرعشی چه گفته است؟

حسین مرعشی گفت: من به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، آقای رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان محترم سپاه هشدار می‌دهم که در زمینه جلوگیری از جنگ احتمالی سوم، مطلقاً حق ندارند هیچ ریسکی را بپذیرند. هر تدبیر سیاسی و نظامی و هر عقب‌نشینی تاکتیکی که لازم باشد، باید انجام شود تا ایران حفظ شود و مردم بیش از این تحت فشارهای روزافزون قرار نگیرند.

وی افزود: باید روشن باشد که ایران، مهم‌تر از هر مسئله دیگری است؛ مهم‌تر از غنی‌سازی و مهم‌تر از حفظ دستاوردهای هسته‌ای.

با تورمی که اکنون به سمت ارقام بسیار بالا حرکت می‌کند، نمی‌توان کشور را اداره کرد. جمهوری اسلامی باید یاد بگیرد که در مواقع لازم، امتیازهای تاکتیکی بدهد. مهم‌ترین امتیازی که جمهوری اسلامی امروز باید به دست بیاورد، حفظ تمامیت ارضی ایران، استقلال کشور و حفظ نظام جمهوری اسلامی است. جنگ یا باید در میدان نظامی پایان یابد یا در میدان دیپلماسی؛ مگر راه سومی وجود دارد؟ چه کسی گفته مذاکره خیانت است؟
منبع: روزنامه خراسان

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برچسب ها
جنگ سوم تحمیلی جنگ ایران آمریکا رژیم صهیونیستی اسرائیل جنگ ایران و امریکا حسین مرعشی واشنگتن و تل آویو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
18
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
18
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
19
11
پاسخ
با نظر آقای حسین مرعشی موافقم
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
3
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
الان وقتشه دکترین هسته ای ایران تغییر کنه. و ایران بگه من بمب اتمی و بمب هیدروزنی دارم و در صورت لزوم و برای دفاع استفاده میکنم.
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