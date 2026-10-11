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آقای ظریف، چین با اعتمادبه‌نفس مائو پیشرفت نکرد؛ تاریخ را کمی دقیق‌تر بخوانیم!‏

آقای ظریف، مائو ۲۳ سال پیش از دیدار با نیکسون پایان سدهٔ تحقیر چین را اعلام کرده بود!
کد خبر: ۱۳۹۸۱۸۸
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2454 بازدید
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۱۴
آقای ظریف

به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف می‌گوید مائو با جرات نشستن پشت میز مذاکره با آمریکا به «سدهٔ تحقیر چین» پایان داد. ظاهراً در این روایت، تاریخ چین باید کمی جابه‌جا شود تا نتیجهٔ سیاسی موردنظر آقای ظریف به دست آید.

‏آنچه در تاریخ چین «سدهٔ تحقیر» نامیده می‌شود، معمولاً به دوره‌ای از جنگ اول تریاک در ۱۸۳۹ تا تأسیس جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ اشاره دارد؛ دورانی که با مداخلات قدرت‌های خارجی، قراردادهای نابرابر، از دست رفتن حاکمیت بر بخش‌هایی از سرزمین چین و اشغالگری ژاپن همراه بود. در روایت رسمی حزب کمونیست چین، پیروزی انقلاب ۱۹۴۹ و تأسیس جمهوری خلق، نماد پایان این دوره و بازیابی حاکمیت ملی است. البته برخی روایت‌های تاریخی، پایان این دوران را به تحولات دیگری، از جمله پیروزی بر ژاپن در ۱۹۴۵، پیوند می‌دهند. اما هیچ‌یک از این تاریخ‌گذاری‌های اصلی، پایان سدهٔ تحقیر را به سفر نیکسون در ۱۹۷۲ نسبت نمی‌دهند.

‏بنابراین، اگر قرار باشد ادعای آقای ظریف را بپذیریم، باید قبول کنیم که مائو در سال ۱۹۴۹ انقلاب کرد، جمهوری خلق را تأسیس کرد، در سال ۱۹۶۴ به سلاح هسته‌ای دست یافت، در سال ۱۹۷۱ کرسی چین در شورای امنیت را به دست آورد، اما همچنان منتظر بود تا در سال ۱۹۷۲ با نیکسون دست بدهد و تازه سدهٔ تحقیر کشورش پایان یابد!

‏مشکل فقط این جابه‌جایی تاریخی نیست. آقای ظریف مهم‌ترین متغیرهای روابط بین‌الملل را نیز از روایت خود حذف می‌کند. نیکسون و کیسینجر برای پایان‌دادن به تحقیر چین راهی پکن نشده بودند. آمریکا درگیر جنگ سرد بود، با شوروی رقابت می‌کرد و می‌خواست از شکاف عمیق میان پکن و مسکو برای تغییر موازنهٔ قدرت استفاده کند. چین نیز پس از درگیری‌های مرزی با شوروی در سال ۱۹۶۹، نزدیکی به آمریکا را فرصتی برای کاهش تهدید امنیتی خود می‌دید. این همان دیپلماسی مثلثی مشهور نیکسون و کیسینجر بود؛ محاسبه‌ای مبتنی بر منافع و موازنهٔ قدرت، نه مراسمی برای اعطای عزت به ملت چین.

‏از قضا، آمریکا تا سال ۱۹۷۹ جمهوری خلق چین را به رسمیت نشناخت و همچنان دولت مستقر در تایوان را نمایندهٔ قانونی چین می‌دانست. حتی سفر تاریخی نیکسون نیز به شناسایی فوری جمهوری خلق منجر نشد. اگر پایان تحقیر چین به نشستن مائو روبه‌روی رئیس‌جمهور آمریکا وابسته بود، چرا برقراری روابط رسمی دیپلماتیک هفت سال دیگر طول کشید!

‏چینِ سال ۱۹۷۲ کشوری نبود که با دست خالی به امید کسب احترام راهی مذاکره شود. این کشور پیش‌تر به توان هسته‌ای دست یافته بود، صدها میلیون نفر جمعیت داشت، از موقعیت ژئوپلیتیکی تعیین‌کننده‌ای برخوردار بود و نمایندگی آن در سازمان ملل و کرسی دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۷۱ به جمهوری خلق منتقل شده بود. مائو از موضع یک قدرت بزرگ، هرچند همچنان فقیر و دارای آسیب‌پذیری‌های جدی، مذاکره می‌کرد. مهم‌تر اینکه واشنگتن نیز برای این گشایش انگیزهٔ راهبردی داشت.

‏البته این به معنای انکار اهمیت تصمیم مائو برای نزدیکی به آمریکا نیست. گشایش سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ یکی از تحولات بزرگ دیپلماسی قرن بیستم بود. اما تفاوت بزرگی وجود دارد میان اینکه بگوییم مائو با استفاده از یک فرصت راهبردی، موقعیت بین‌المللی چین را تقویت کرد و اینکه ادعا کنیم با جرئت مذاکره با آمریکا به سدهٔ تحقیر چین پایان داد.

‏حتی جهش اقتصادی چین نیز عمدتاً با اصلاحات دنگ شیائوپینگ از سال ۱۹۷۸ و تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی داخلی آغاز شد. به عبارت دیگر، چین ابتدا حاکمیت سیاسی خود را تثبیت کرد، سپس در شرایط جنگ سرد از موقعیت راهبردی‌اش برای گشایش دیپلماتیک بهره برد و در مرحله‌ای دیگر، با اصلاحات اقتصادی مسیر توسعه را تغییر داد. تبدیل این فرایند پیچیده به داستان اعتمادبه‌نفس مائو در مذاکره، بیشتر به خطابهٔ سیاسی شباهت دارد تا تحلیل تاریخی.

‏از آقای ظریف، با آن سابقهٔ طولانی دیپلماتیک، انتظار می‌رود بداند که در روابط بین‌الملل، قدرت‌های بزرگ صرفاً به احترام جرئت طرف مقابل مذاکره نمی‌کنند. آن‌ها زمانی مذاکره می‌کنند که منافعشان اقتضا کند. نیکسون به پکن رفت چون آمریکا به تغییر موازنهٔ قدرت نیاز داشت، نه چون ناگهان تصمیم گرفته بود به تحقیر تاریخی چین پایان دهد.

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برچسب ها
آقای ظریف محمدجواد ظریف تاریخ مائو مذاکره با آمریکا تاریخ چین جمهوری خلق چین آمریکا مذاکره اقتصاد چین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
11
4
پاسخ
ظریف رو جدی نگیرین
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
10
4
پاسخ
امان از دست این ممد جواد!
Alire
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
3
10
پاسخ
ظریف در این جا کاملا درست گفته!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
1
10
پاسخ
من خیلی با تاریخ چین آشنا نیستم نمی دانم چین تا قبل از سفر نیکسون ، نابودی آمریکا را در شعار و عمل جزء اهداف خود قرار داده بود یا نه . ولی اگر چنین بوده و با نیکسون ملاقات داشته اند سال ۱۹۷۲ سال تغییر بزرگی بوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
3
11
پاسخ
ظریف درست میگوید چرا نباید حرفهاش در صدا و سیما پخش نشود و یه گروه ۵ درصدی از صبح تا شب در تلویزیون حرافی میکنند ؟؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
9
2
پاسخ
کلا همه را اشتباه گفت!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
شما بفرما درستش رو بگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
2
پاسخ
آفرین، بسیار عالی، اتفاقا کار رسانه این است که اجازه ندهد روایت های مخدوش و جعلی مرجعیت بیابد. دم نویسنده گرم.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
5
3
پاسخ
وسط باز یعنی ظریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
6
2
پاسخ
پشت میز مذاکره نشستن بدون فراهم کردن ابزار قدرت،‌یعنی تسلیم مطلق. مگر اینکه استراتژی بلندمدتی پشتش باشد که این موضوع هم در قاموس مدعیان نزدیکی به غرب وجود ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
نویسنده مقاله؟؟؟؟؟ باشد! شما که فکر می کنید تعامل با دنیا پشیزی نمی ارزد نتیجه عملکردتان فقر و دلار ۲۷۰ تومنی است نیازی به قلم پردازی در مخالفت با ظریف نیست.
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