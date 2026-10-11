عکس: دریاچه گهر

در پناه قله‌های اشترانکوه، دریاچه گهر با گستره‌ای از آب‌های زلال، دامنه‌های سنگی و پوشش سبز پیرامونش، چشم‌اندازی کم‌نظیر از طبیعت کوهستانی ایران را پیش روی عکاسان و طبیعت‌گردان می‌گذارد. این دریاچه در نزدیکی دورود، یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های لرستان است که دورماندن از دسترسی مستقیم خودرو، به حفظ بخشی از بکر بودن آن کمک کرده است. ثبت گهر به‌عنوان بیست‌وهشتمین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر، بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت حفاظت از این میراث طبیعی، جنگل‌های پیرامونی و منابع آبی آن جلب می‌کند؛ طبیعتی که ماندگاری زیبایی‌اش به مراقبت امروز ما وابسته است.