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واکنش محسن تنابنده به توهین روبیو علیه ایران + عکس

بازیگر مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به توهین اخیر وزیر خارجه آمریکا به تاریخ ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۶۶
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محسن تنابنده

به گزارش تابناک، مارکو روبیو وزیر امورخارجه آمریکا در سفر به یونان اظهارات عجیبی علیه تاریخ ایران مطرح کرده بود.

در پی این اظهارات محسن تنابنده -بازیگر سینما و تلویزیون- حرف های سفارت ایران را خطاب به وزیر خارجه آمریکا با انتشار عکسی از یک آفتابه تاریخی بازنشر داد.

«آفتابه ایرانی ده برابر کشورت قدمت دارد».

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محسن تنابنده بازیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توهین ایران تاریخ ایران
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