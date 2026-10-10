واکنش محسن تنابنده به توهین روبیو علیه ایران + عکس

بازیگر مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به توهین اخیر وزیر خارجه آمریکا به تاریخ ایران واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، مارکو روبیو وزیر امورخارجه آمریکا در سفر به یونان اظهارات عجیبی علیه تاریخ ایران مطرح کرده بود.

در پی این اظهارات محسن تنابنده -بازیگر سینما و تلویزیون- حرف های سفارت ایران را خطاب به وزیر خارجه آمریکا با انتشار عکسی از یک آفتابه تاریخی بازنشر داد.

«آفتابه ایرانی ده برابر کشورت قدمت دارد».