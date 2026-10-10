واریز سود ۲۳ میلیونی برای جاماندگان سهام عدالت!

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: چهارشنبه هفته گذشته سود سهام عدالت دارندگان این سهام که در سال‌های گذشته به دلیل نقصان مدارک و عدم ثبت شماره حساب بانکی خود در سامانه سجام، از واریزی‌ها جا مانده بودند، واریز شد.

به گزارش تابناک، ولی‌الله جعفری اعلام کرد: حدود یک میلیون و ۵۷۲ هزار نفر از سهام‌داران سهام عدالت در قید حیات، اطلاعات ناقصی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) داشتند که عمده این نواقص به معرفی نکردن شماره حساب بانکی مربوط می‌شد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری‌های شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعات حساب بانکی بخش عمده‌ای از این سهام‌داران از مراجع مختلف، از جمله بانک مرکزی، دریافت شد.

جعفری ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته سود سهام عدالت مربوط به سنوات گذشته که برای این افراد تجمیع شده بود، به همراه عواید حاصل از آن به حساب این سهام‌داران واریز شد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره علت تفاوت مبالغ واریز شده به حساب سهام‌داران عدالت توضیح داد: تفاوت در مبلغ سود دریافتی افراد به ارزش سبد سهام عدالت آن‌ها بستگی دارد. بر این اساس سود سهام عدالت با ارزش اسمی ۵۳۲ هزار تومان با سود سهام عدالت یک میلیون تومانی متفاوت است.

وی تاکید کرد: پرداخت انجام‌شده در روز چهارشنبه گذشته، صرفاً مربوط به سهام‌داران عدالتِ در قید حیات بود که اطلاعات آن‌ها در سامانه سجام ناقص بود و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها از مراجع ذی‌ربط دریافت و سود سنوات گذشته و عواید مربوط به آن به حساب این افراد واریز شد.

مبالغ اعلام‌شده برای سود سنواتی سهام عدالت

پیشتر عسگر توکلی ،رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور اعلام کرده بود، با همکاری سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات این افراد شناسایی و فرایند واریز سود به حساب مشمولان انجام شده است.

وی درباره میزان سود پرداختی گفت: بر اساس ارقام اعلام‌شده، سود سنواتی دارندگان سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این مبلغ برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به حدود ۲۳ میلیون تومان می‌رسد.

منبع: سازمان بورس اوراق بهادار