دستور توقف خرید و فروش طلا توسط بانک‌ها از جانب بانک مرکزی صادر شده است

در پی دستور بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات خرید و فروش طلا از سوی بانک‌ها، امکان خرید طلا در اپلیکیشن بلو نیز متوقف شده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مطابق دستور بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر امکان ارائه سرویس خرید و فروش طلا را ندارند و در همین راستا، قابلیت خرید طلا در اپلیکیشن بلو نیز متوقف شده است.

در گفت‌وگوی تابناک با بلو اعلام شد که کاربرانی که پیش از توقف این سرویس اقدام به خرید طلا کرده‌اند، نگران وضعیت دارایی خود نباشند؛ چراکه طلای خریداری‌شده آن‌ها تا زمانی که اقدام به فروش نکنند در خزانه مورد تایید بانک مرکزی.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی بلو، کاربران می‌توانند طلای خریداری‌شده خود را تا زمان تصمیم به فروش نگهداری کنند و هر زمان که قصد فروش داشته باشند، امکان فروش طلا به قیمت روز برای آن‌ها فراهم خواهد بود. همچنین، طبق اعلام بلو، تسویه وجه حاصل از فروش به‌صورت آنی انجام می‌شود.

به این ترتیب، اگرچه امکان خرید طلا از طریق اپلیکیشن بلو در پی دستور بانک مرکزی متوقف شده است، کاربران دارای موجودی طلا همچنان می‌توانند دارایی خود را نگهداری کرده و در زمان دلخواه، مطابق قیمت روز اقدام به فروش آن کنند.