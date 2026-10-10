با حکم سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی اکبری قائم‌مقام بانک ملی ایران، به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره این بانک منصوب شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در حکم صادرشده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تلاش مجدانه برای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم تأکید شده است.

در بخشی از این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید و تمام مساعی خود را با همفکری و همدلی مجموعه همکاران آن بانک، به‌منظور انجام وظایف قانونی محوله به کار گیرید.»

گفتنی است مرتضی اکبری پیش از این، عضویت در هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران و مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.