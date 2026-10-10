مرتضی اکبری با حکم وزیر اقتصاد، عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران شد
با حکم سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی اکبری قائممقام بانک ملی ایران، بهعنوان عضو هیأتمدیره این بانک منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۵۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در حکم صادرشده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تلاش مجدانه برای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم تأکید شده است.
در بخشی از این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید و تمام مساعی خود را با همفکری و همدلی مجموعه همکاران آن بانک، بهمنظور انجام وظایف قانونی محوله به کار گیرید.»
گفتنی است مرتضی اکبری پیش از این، عضویت در هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران و مدیرعاملی بانک قرضالحسنه مهر ایران را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.
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