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تقلای عربستان و آمریکا برای اشغال باب‌المندب

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله با اشاره به سیلی محکم یمن به عربستان در باب‌المندب، گفت که ارتش صنعا در حال پیشروی در جبهه «تعز» است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۵۳
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عربستان آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، «حزام الاسد» شامگاه امروز شنبه از تلاش و تقلای بی‌وقفه آمریکا و عربستان سعودی برای اشغال باب‌المندب خبر داد.

الاسد در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین تأکید کرد: «ما سیلی محکمی به رژیم سعودی و کسانی زدیم که مدعی تسلط نیروهای وابسته به آن بر باب‌المندب شده بودند».

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن حتی پیش از تسلط بر ساحل غربی، از نظر آتشباری بر باب‌المندب و دریای سرخ مسلط بودند، گفت: پیشروی نظامی [ارتش یمن] در جبهه تعز به قوت خود باقی است».

این مقام انصارالله با اشاره به اینکه بیشتر مراکزی که هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته، غیرنظامی بوده، خبر داد که این تأسیسات شامل فرودگاه‌، پل‌ و شبکه‌های مخابراتی می‌شود.

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به جنایات عربستان سعودی، امروز دو بار فرودگاه ریاض را هدف قرار داد. 

برخی منابع از زخمی شدن بیش از 45 سعودی در جریان این حملات خبر دادند.هواپیمایی کویت در پی این حملات، پروازهای خود به مقصد و از مبدأ فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را تعلیق کرد.

آلمان، کانادا و اسپانیا نیز از شهروندان خود خواسته‌اند از عبور از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض خودداری کنند.

نمایندگی نمایندگی آمریکا در عربستان هم با انتشار بیانیه‌ای، به اتباع آمریکایی هشدار داد از فرودگاه ریاض دوری کنند.
آمریکا همچنین تأکید کرد کارکنان این کشور که در عربستان سعودی فعالیت می‌کنند، برای استفاده از فرودگاه ملک خالد به مجوز ویژه نیاز دارند.

الاسد به عربستان و حامیانش هشدار داد که در باتلاق ملت یمن گرفتار نشوند، تصریح کرد: عملیات‌های ما تا امروز، فقط یک تمرین مقدماتی بوده و نیروهای ما غافلگیریهای فراوانی برای آنان خواهد داشت.

این مقام انصارالله از نقش قطر در جنگ علیه یمن انتقاد کرد و گفت: «امروز نقش‌آفرینی قطر با دامن زدن به مشکلات داخلی و حمایت از موضع خصمانه عربستان از سر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه قطر با حمایت از جنایات عربستان در تلاش است برای دولت آمریکا قربانی پیشکش کند، در پایان تصریح کرد: به رژیم قطر توصیه می‌کنیم که از دشمنی با ملت یمن فاصله بگیرد.

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آمریکا عربستان یمن باب المندب انصارالله نیروهای مسلح یمن
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