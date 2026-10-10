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هشدار چین به ژاپن درباره ورود به مسیر نظامی تهاجمی

سخنگوی وزارت دفاع چین با بیان اینکه ژاپن سیاست امنیتی خود را به سمت «مسیری تهاجمی و خطرناک» سوق می‌دهد، هشدار داد که این کشور باید دست از گسترش نظامی‌سازی بردارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۵۲
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چین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شینهوا، چن شی، سخنگوی وزارت دفاع چین عصر شنبه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن گفت: نظامی‌سازی نوین در ژاپن به یک کرگدن خاکستری جهش‌یافته تبدیل شده که از کنترل خارج می‌شود و تهدیدی جدی برای نظم بین‌المللی پس از جنگ‌جهانی دوم، رژیم بین‌المللی عدم اشاعه و صلح و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت دفاع چین در ادامه تاکید کرد: ژاپن به عنوان یک کشور شکست‌خورده در جنگ‌جهانی دوم باید به تعهدات خود در ریشه‌کن کردن نظامی‌گری و از بین بردن قدرت جنگ‌افروز عمل کند و مسلح شدن مجدد آن برای جنگ ممنوع است. دولت فعلی ژاپن از تهدید امنیتی همسایه به عنوان بهانه‌ای برای تسریع نظامی‌سازی مجدد و حتی تلاش برای نقض سه اصل غیرهسته‌ای و کاهش تدریجی محدودیت‌های هسته‌ای استفاده می‌کند.

وی افزود: ژاپن با انجام این کار، سیاست امنیتی خود را به سمت مسیری تهاجمی، توسعه‌طلبانه و خطرناک سوق می‌دهد.

چن شی خاطرنشان کرد: ژاپن باید با جدیت در مورد جنایات جنگی خود تامل کند، از نظامی‌گری کاملا دست بردارد و تلاش‌های خطرناک خود را برای بازنگری در قانون اساسی جهت گسترش نظامی و تملک سلاح‌های هسته‌ای متوقف کند.

دولت ژاپن برای نخستین بار نشست یک کارگروه تخصصی در زمینه تقویت توان اطلاعاتی را برگزار و در این نشست تدابیری نظیر تاسیس یک سازمان اطلاعات خارجی مشابه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و تدوین قانونی جامع برای مقابله با جاسوسی را بررسی کرده است.

پس از این نشست، نخست‌وزیر ژاپن در یک نشست خبری نگرانی خود را از بابت تهدیدهای فزاینده علیه فناوری‌های پیشرفته ژاپن، حملات سایبری علیه بخش‌های دولتی و خصوصی و چالش کارزارهای اطلاعات نادرست خارجی اعلام کرد.

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چین هشدار ژاپن نظامی گری
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