توقیف ۸ قایق متخلف در بندرلنگه و دستگیری ۱۰ تبعه بیگانه

به گزارش تابناک، سعید اطمینانی، رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، از توقیف ۸ فروند قایق صیادی متخلف به روش مخرب ترال و دستگیری ۱۰ تبعه بیگانه خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان صیادی تأکید کرد.

اطمینانی با اشاره به ضرورت مقابله با صید مخرب ترال اظهار داشت که برخورد با تخلفات صیادی که به ذخایر دریایی و معیشت صیادان قانون‌مدار آسیب می‌رساند، با جدیت دنبال می‌شود و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع ارزشمند دریایی منطقه افزود که اجازه داده نمی‌شود تخلفات صیادی و روش‌های مخرب، سرمایه‌های دریایی شهرستان و حقوق صیادان زحمتکش را به خطر بیندازد و دستگاه قضایی با قاطعیت به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کند.

در همین راستا، صلاح‌الدین غفوری، رئیس شیلات شهرستان بندرلنگه، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مقابله با صید مخرب ترال، از سعید اطمینانی، رئیس دادگستری شهرستان و سرهنگ اکفوره، فرمانده دریابانی بندرلنگه، به‌دلیل صدور دستور توقیف این شناورها تقدیر کرد.

مقابله با صید مخرب ترال از مطالبات جدی صیادان محلی و فعالان حوزه دریاست، موضوعی که پیگیری مستمر آن می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از ذخایر آبزیان، حمایت از صیادان قانون‌مدار و جلوگیری از تخریب منابع دریایی غرب هرمزگان داشته باشد.