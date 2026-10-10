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ترکش ۶ تایی شدن فجر به رسول خطبی

باشگاه فجر سپاسی از پایان همکاری با رسول خطیبی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۷
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رسول خطیبی

به گزارش تابناک، بعد از شکست سنگین ۶ بر یک فجر سپاسی مقابل سپاهان، انتقادات زیادی پیرامون نتایج این تیم در فضای هواداری شیرازی‌ها شکل گرفت و همین باعث شد هیئت مدیره باشگاه فجر سپاسی به فکر تغییراتی روی نیمکت بیفتد.

نتیجه جلسه امروز مدیران فجر این شد که به همکاری با رسول خطیبی پایان داده شود. در همین خصوص باشگاه فجر سپاسی در پیامی رسمی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات این سرمربی در مدت حضور در تیم، برای او در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.

سرمربی جدید تیم فجرشهید سپاسی نیز که توافقات نهایی با او صورت گرفته نیز به زودی معرفی خواهد شد.

تیم فوتبال فجر سپاسی، فصل پیش با هدایت پیروز قربانی به لیگ برتر بازگشت و نتایج خوبی گرفت اما امسال بعد از تغییر سرمربی نه تنها روند خوبی در پیش نگرفت بلکه یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ باشگاه شیرازی نیز به ثبت رسید.

منبع: ورزش سه

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