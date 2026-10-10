رئیس قوه قضاییه، در پیامی، شهادت خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

به گزارش تابناک، پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به این شرح شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه‌ی شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را به خانواده معظم شهیده، فرماندهی انتظامی کشور و کلیه‌ی نیروهای خدوم و جان‌برکفِ فراجا، تبریک و تسلیت می‌گویم.

شهیده افتخاری، در مسیر خدمت به مردم، بویژه مردم مناطق کمتر برخوردار، مجاهدت‌ کرد و سر آخر نیز در همین صراط مستقیم به فوز شهادت نائل آمد. شهادت ایشان گواهی بر این حقیقت کتمان‌ناپذیر است که حوزه‌ی امنیت‌افزایی در کشور پیوندی ناگسستنی با قلوب مردم و گره‌گشایی از امورات مردم دارد.

خداوند این بانوی افتخارآفرین در عرصه‌ی امنیت‌افزاییِ مردم‌مدارانه را با شهدای شاخص محشور گرداند و ایشان را بر سر سفره‌ی پربرکت حضرت صدیقه طاهره(س) متنعم گرداند.