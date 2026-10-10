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اینفوگرافیک | قیمت ۱۲ کالای اساسی «تورم صفر» اعلام شد

ثبات قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای دوره‌ای ۶ ماهه با هدف مهار هزینه‌های معیشتی و حمایت از قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۳۴
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کالاهای اساسی

به گزارش تابناک، ثبات قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای دوره‌ای ۶ ماهه با هدف مهار هزینه‌های معیشتی و حمایت از قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که قرار است در صورت اجرای مؤثر، از افزایش قیمت این اقلام در بازه تعیین‌شده جلوگیری کند. طرح تثبیت کالا (تورم صفر) از هفته گذشته در تهران کلید خورده است.

تورم صفر

 

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کالاهای اساسی تورم قدرت خرید مردم معیشت مردم تورم صفر
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