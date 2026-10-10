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خبر مهم برای زائران حج عمره

هنوز تکلیف ارز و پرواز‌ها برای عمره مشخص نشده است و در این باره رئیس سازمان حج و زیارت می‌گوید: «گیر از ما نیست بلکه به پرواز‌ها مربوط می‌شود.»
کد خبر: ۱۳۹۸۱۲۹
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سازمان حج و زیارت

به گزارش تابناک؛ قرار بود سفر زائران به عمره از نیمه مهر آغاز شود اما تاکنون حتی اطلاع‌رسانی اولیه و ثبت‌نام نیز انجام نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان می‌گوید که «گیر از ما نیست بلکه به پروازها مربوط می‌شود.»

سازمان حج و زیارت از چند ماه پیش اقدامات لازم برای برقراری سفرهای عمره در شهریور را آغاز کرده بود حتی هفته پیش سازمان هواپیمایی برای سعودی‌ها برنامه‌های پروازی خود را فرستاد.

امروز 18 مهر مدیران سازمان حج و زیارت اعلام کردند که قراردادهای اولیه نهایی شده و تمهیدات لازم برای اسکان و تغذیه زائران نیز انجام شده است اما آغاز اعزام‌ها همچنان به «نهایی شدن جداول پروازی و دریافت تأییدیه‌های فنی» از مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد.

علاوه بر مشکلات پروازی، دولت نیز تاکنون ارز زیارتی عمره را تخصیص نداده است و همین امر باعث شده نرخ قطعی این سفرها هنوز مشخص نشود.

کارشناس زیارتی محمد جواد یاررضوی می‌گوید که تأخیر در تخصیص ارز ارتباطی با این موضوع ندارد و سازمان حج و زیارت در این زمینه تعلل کرده است.

در مقابل، کارشناس زیارتی دیگر عادل مقدم می‌گوید که تمامی مقدمات لازم در عربستان فراهم شده و مانع باقی‌مانده، تأمین ارز از سوی دولت است.

کارشناسان می‌گویند که ابتدا باید وضعیت پروازها (تحریم‌ هوایی) با عربستان مثل عراق تعیین تکلیف شود. همچنین دولت باید با تشکیل کمیته‌ای در شورایعالی حج، هرچه سریع‌تر وضعیت تأمین ارز عمره را مشخص کند تا زمینه برای آغاز اعزام‌ها فراهم شود.
منبع: ایسنا

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سازمان حج و زیارت حج عمره زائران حج سفر عمره سازمان هواپیمایی سعودی
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