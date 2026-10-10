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خواستگاری خبرساز دانیال مقدم از السا فیروزآذر؛ پاسخ مثبت بازیگر سینما به خواننده جوان

انتشار ویدئویی از خواستگاری دانیال مقدم، خواننده و بازیگر، از السا فیروزآذر، بازیگر سینما و تلویزیون، در فضای مجازی خبرساز شده است؛ ویدئویی که در آن مقدم مقابل فیروزآذر زانو می‌زند و با تقدیم حلقه، از او خواستگاری می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۲۸
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خواستگاری دانیال مقدم، خواننده و بازیگر، از السا فیروزآذر
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در ویدئوی منتشرشده از این مراسم، دانیال مقدم در میان مهمانان یک تالار عروسی مقابل السا فیروزآذر زانو می‌زند و حلقه‌ای به او تقدیم می‌کند. فیروزآذر که از این اتفاق غافلگیر شده است، با چشمانی اشک‌آلود حلقه را می‌پذیرد و پاسخ مثبت می‌دهد.
 
انتشار این ویدئو با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. با این حال، تاکنون اطلاعات رسمی و قطعی درباره زمان برگزاری مراسم ازدواج این دو هنرمند منتشر نشده است.
 

السا فیروزآذر؛ بازیگری از دوران کودکی

 
السا فیروزآذر متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۲ در تهران و خواهرزاده تهمینه میلانی، کارگردان سینمای ایران، است. او فعالیت بازیگری را در کودکی و با حضور در فیلم «افسانه آه» به کارگردانی میلانی آغاز کرد و سپس در فیلم‌هایی مانند «دیگه چه خبر؟!» و «کاکادو» به ایفای نقش پرداخت.
 
فیروزآذر پس از وقفه‌ای چندساله، با فیلم «زن زیادی» در سال ۱۳۸۳ به سینما بازگشت. «تقاطع»، «آتش‌بس»، «تسویه‌حساب»، «سوپراستار»، «یکی از ما دو نفر» و «ملی و راه‌های نرفته‌اش» از دیگر آثار سینمایی او هستند.
 
این بازیگر علاوه بر سینما، در مجموعه‌های نمایش خانگی «هیولا» و «جزیره» نیز حضور داشته است. او فارغ‌التحصیل رشته معماری و دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و در زمینه نویسندگی، دستیاری کارگردان و کارگردانی تئاتر نیز فعالیت می‌کند.
 
فیروزآذر برای بازی در فیلم «فصل تغییر» به کارگردانی مریم رحیمی، در سال ۱۳۹۸ جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره فیلم آپریلیا ایتالیا را دریافت کرد.
 
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دانیال مقدم؛ فعالیت در سینما و موسیقی

 
دانیال مقدم متولد ۲۷ مهر ۱۳۷۲ در تهران است. او در سال ۱۳۹۵ با بازی در فیلم سینمایی «من دیوانه نیستم» به کارگردانی علیرضا امینی وارد سینما شد و در ادامه، فعالیت خود را در حوزه موسیقی نیز دنبال کرد.
 
مقدم با انتشار قطعاتی با مضامین انتقادی، از جمله قطعه «رئیس» با همراهی غلام کویتی‌پور، مورد توجه قرار گرفت. او در سال ۱۴۰۲ نیز از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه در ارتباط با انتشار یک موزیک‌ویدئو خبر داده بود.
 
بر اساس تاریخ‌های تولد اعلام‌شده، السا فیروزآذر حدود ۱۰ سال از دانیال مقدم بزرگ‌تر است؛ موضوعی که پس از انتشار ویدئوی خواستگاری در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
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برچسب ها
السا فیروزآذر بازیگر سینما خواننده خاستگاری
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