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درخواست عجیب بیرانوند از نظام‌وظیفه

علیرضا بیرانوند در واکنش به رفتار‌های مدیران تراکتور با خودش در خصوص اعزام به خدمت خود تصمیم عجیبی گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۱۴
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علیرضا بیرانوند

به گزارش تابناک؛ در شرایطی که علیرضا بیرانوند هفته گذشته دو بار در کمیسیون پزشکی حضور پیدا کرده، سازمان نظام‌وظیفه تا زمان مشخص‌شدن نظر نهایی این کمیسیون، این دروازه‌بان ملی‌پوش را ممنوع‌الخروج کرده است.

بااین‌حال، در ادامه اختلافات بیرانوند با مدیران باشگاه تراکتور، او درخواستی قابل‌توجه مطرح کرده و از سازمان نظام‌وظیفه خواسته است تاریخ اعزامش به خدمت، اول آبان در نظر گرفته شود. تصمیمی که در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند به حضور او در ادامه فصل با پیراهن تراکتور پایان دهد.

این در حالی است که طبق برخی قوانین، این احتمال وجود داشت که بیرانوند بتواند خدمت سربازی خود را تا پس از پایان جام ملت‌ها به تعویق بیندازد. بااین‌وجود، اتفاقات اخیر و به‌ویژه ماجرای اخراج او از هتل محل اقامتش، ظاهراً باعث شده این دروازه‌بان تصمیم بگیرد هرچه زودتر راهی خدمت سربازی شود و دیگر برای تراکتور به میدان نرود.

اعضای تیم تراکتور که برای برگزاری دیدار مقابل الشمال قطر راهی عمان شده‌اند در حال حاضر در بغداد حضور دارند اما بیرانوند در تبریز مانده و در محل باشگاه تراکتور حضور دارد. شرایط فعلی، آینده همکاری این دروازه‌بان ملی‌پوش با تراکتور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
منبع: فارس

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علیرضا بیرانوند سازمان نظام وظیفه دروازه‌بان ملی‌پوش باشگاه تراکتور ممنوع الخروج
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