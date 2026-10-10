به گفته یک مقام آمریکایی، ویتکاف و کوشنر طرف‌های اوکراینی و اروپایی را در جریان توافق‌های احتمالی انرژی با روسیه قرار دادند؛ توافق‌هایی که آمریکا امیدوار است باعث کاهش قیمت انرژی و ترغیب روسیه به دادن امتیاز در مذاکرات صلح شود.

ویتکاف و کوشنر به مسکو و کی‌یف می‌روند

به گزارش تابناک؛ ویتکاف و کوشنر احتمال ایجاد یک چارچوب امنیتی پس از جنگ میان اروپا و روسیه را مطرح کردند که می‌تواند برای هر دو طرف جذاب باشد.

به گفته یک مقام آمریکایی، ویتکاف و کوشنر طرف‌های اوکراینی و اروپایی را در جریان توافق‌های احتمالی انرژی با روسیه قرار دادند؛ توافق‌هایی که آمریکا امیدوار است باعث کاهش قیمت انرژی و ترغیب روسیه به دادن امتیاز در مذاکرات صلح شود.

این مقام آمریکایی اظهار داشت که ویتکاف و کوشنر در حال بررسی سفر به مسکو و کی‌یف در هفته آینده برای گفتگو درباره پیشنهادات صلح هستند، اما مشخص نیست که تنش‌های شدید روز جمعه چه تأثیری بر برنامه‌های آن‌ها خواهد گذاشت.

این مقام آمریکایی مدعی شد: «پوتین ضربات سنگینی به [اوکراین] وارد می‌کند، اما ما معتقدیم که او برای گفتگو درباره پایان دادن به جنگ آمادگی دارد. ما می‌خواهیم روی پیشنهاد جدیدی کار کنیم که برای او به اندازه کافی مطلوب باشد تا بتوانیم او را به توقف جنگ وادار کنیم.»

منبع: فرارو