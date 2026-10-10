وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت: سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه شکست‌های فاجعه‌بار هستند و نتانیاهو برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه شکست‌های فاجعه‌بار هستند!

نتانیاهو؛ جنایتکار جنگی تحت تعقیب

وی افزود: نتانیاهو یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب است که دستش به خون اعراب، آمریکایی‌ها و ایرانیان آلوده است. او برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.

قماربازی ورشکسته در تلاش ناامیدانه

عراقچی بیان کرد: او همچون قماربازی ورشکسته، ناامیدانه تلاش می‌کند با قربانی کردن هر چه بیشتر جان و مال آمریکایی‌ها خود را نجات دهد. حتی سناتورهای آمریکایی نیز خواهان پیدا کردن راهی برای خروج هستند.