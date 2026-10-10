En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عراقچی: نتانیاهو با جان آمریکایی‌ها قمار می‌کند

وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت: سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه شکست‌های فاجعه‌بار هستند و نتانیاهو برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۱۰
| |
2 بازدید
عراقچی: نتانیاهو با جان آمریکایی‌ها قمار می‌کند
 
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه شکست‌های فاجعه‌بار هستند!
 

 نتانیاهو؛ جنایتکار جنگی تحت تعقیب

وی افزود: نتانیاهو یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب است که دستش به خون اعراب، آمریکایی‌ها و ایرانیان آلوده است. او برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.
 

 قماربازی ورشکسته در تلاش ناامیدانه

عراقچی بیان کرد: او همچون قماربازی ورشکسته، ناامیدانه تلاش می‌کند با قربانی کردن هر چه بیشتر جان و مال آمریکایی‌ها خود را نجات دهد. حتی سناتورهای آمریکایی نیز خواهان پیدا کردن راهی برای خروج هستند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
سید عباس عراقچی نتانیاهو جنگ ایران و آمریکا
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005riA
tabnak.ir/005riA