En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پاسخ عراقچی به شوخی وزیر خارجه روسیه

در حاشیه اجلاس ترکمنستان، سرگئی لاوروف با اشاره به پیکسل نقشه ایران روی کت عباس عراقچی به شوخی پرسید «پس آن سه جزیره کو؟» و وزیر امور خارجه ایران با اشاره به قلب خود پاسخ داد: «آن سه جزیره اینجا هستند!»
کد خبر: ۱۳۹۸۱۰۹
| |
9277 بازدید
 
 
پاسخ عراقچی به شوخی وزیر خارجه روسیه
 
به گزارش انتخاب، ویدئویی از مکالمه معنادار سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است .
 
 شوخی لاوروف و پاسخ معنادار عراقچی
در این ویدئو، لاوروف که توجهش به پیکسل روی کت عراقچی جلب شده بود، به آن اشاره می‌کند و به مزاح می‌پرسد: «پس آن سه جزیره کو؟»؛ پرسشی که به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اشاره دارد. عراقچی در پاسخ، به قلب خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن سه جزیره اینجا هستند!» 
 
 
 

 تأکید همیشگی ایران بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه

پاسخ عراقچی در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه ایران بارها بر حاکمیت بلامنازع کشور بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کرده و ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس را بی‌اساس و فاقد اعتبار حقوقی دانسته است .
 
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تصریح کرده که این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد .
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدعباس عراقچی سرگئی لاوروف شبکه‌‌های اجتماعی
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005ri9
tabnak.ir/005ri9