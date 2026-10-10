پاسخ عراقچی به شوخی وزیر خارجه روسیه

به گزارش انتخاب، ویدئویی از مکالمه معنادار سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است .

شوخی لاوروف و پاسخ معنادار عراقچی

در این ویدئو، لاوروف که توجهش به پیکسل روی کت عراقچی جلب شده بود، به آن اشاره می‌کند و به مزاح می‌پرسد: «پس آن سه جزیره کو؟»؛ پرسشی که به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اشاره دارد. عراقچی در پاسخ، به قلب خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن سه جزیره اینجا هستند!»

تأکید همیشگی ایران بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه

پاسخ عراقچی در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه ایران بارها بر حاکمیت بلامنازع کشور بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کرده و ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس را بی‌اساس و فاقد اعتبار حقوقی دانسته است .

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تصریح کرده که این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد .