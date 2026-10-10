En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

شایعات، مادر بهاره رهنما را راهی بیمارستان کرد

بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار استوری‌ای از وضعیت وخیم مادر و دستیارش پس از هجوم شایعات خبر داد و تأکید کرد تا روشن شدن حقیقت و صدور رأی دادگاه، قضاوت نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۰۴
| |
1686 بازدید
|
۳
بهاره رهنما: دیشب مادرم راهی بیمارستان شد | تا رای دادگاه صبر می‌کنم و ...
 
به گزارش تابناک، بهاره رهنما در واکنش به حواشی اخیر نوشت: محض اطلاع عموم، امشب هم مادرم و هم دستیارم از هجوم این شایعات کارشان به اورژانس و درمانگاه کشید! اگر یکی از این دو خدای ناکرده از بین می‌رفت، چه کسی پاسخگو بود؟ این آخرین استوری من تا رأی دادگاه است. قضاوت نکنیم تا حقیقت به‌زودی روشن شود.
 

 انتشار ویدئوی یک کافه‌دار و آغاز حاشیه‌ها

گفتنی است انتشار ویدئویی از انتقاد صاحب یک کافه در فضای مجازی، حواشی تازه‌ای را درباره بهاره رهنما، بازیگر سینما و تلویزیون، به وجود آورده است.
 
بیشتر بخوانید: 
بهاره رهنما با این تصاویر دوباره خبرساز شد
بهاره رهنما از خجالت پیمان قاسم‌خانی درآمد!

 واکنش وکیل بهاره رهنما؛ شکایت ثبت شد

«حسین شاهرخی» وکیل این هنرمند به رسانه‌ها گفته است: در پی توهین‌های اخیر به هنرمندان، این بار بهاره رهنما، بازیگر و هنرمند سینما و تلویزیون مورد هتک حرمت و نشر اکاذیب قرار گرفت. بر اساس اطلاعات و ادله‌ای که تاکنون گردآوری شده، شکایتی با موضوع رسیدگی به محتوای منتشرشده، احقاق حق و اعاده حیثیت ثبت شده و فرآیند قانونی آن در حال پیگیری است.
 
شایعات، مادر بهاره رهنما را راهی بیمارستان کرد

 ادعای صاحب کافه درباره گروه فیلمبرداری

صاحب کافه در این ویدئو مدعی شده است گروه فیلمبرداری مرتبط با بهاره رهنما قرار بوده دو ساعت در محل حضور داشته باشد، اما تا ساعت چهار صبح در کافه مانده و در نهایت هزینه اجاره محل و سفارش‌ها پرداخت نشده است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
بهاره رهنما شایعات بازیگر سینمای ایران
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
12
پاسخ
اینم مشکل داره بابا! به عناوین مختلف می خواد اسمش و چهره اش در خبرها و سایتهای خبری باشد!!
مینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
10
پاسخ
وقتی خودت زندگیت و در معرض دید عموم قرار بدی همین میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
7
پاسخ
خدا شفا بده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005ri4
tabnak.ir/005ri4