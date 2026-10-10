شایعات، مادر بهاره رهنما را راهی بیمارستان کرد

بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار استوری‌ای از وضعیت وخیم مادر و دستیارش پس از هجوم شایعات خبر داد و تأکید کرد تا روشن شدن حقیقت و صدور رأی دادگاه، قضاوت نمی‌کند.

به گزارش تابناک، بهاره رهنما در واکنش به حواشی اخیر نوشت: محض اطلاع عموم، امشب هم مادرم و هم دستیارم از هجوم این شایعات کارشان به اورژانس و درمانگاه کشید! اگر یکی از این دو خدای ناکرده از بین می‌رفت، چه کسی پاسخگو بود؟ این آخرین استوری من تا رأی دادگاه است. قضاوت نکنیم تا حقیقت به‌زودی روشن شود.

انتشار ویدئوی یک کافه‌دار و آغاز حاشیه‌ها

گفتنی است انتشار ویدئویی از انتقاد صاحب یک کافه در فضای مجازی، حواشی تازه‌ای را درباره بهاره رهنما، بازیگر سینما و تلویزیون، به وجود آورده است.

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واکنش وکیل بهاره رهنما؛ شکایت ثبت شد

«حسین شاهرخی» وکیل این هنرمند به رسانه‌ها گفته است: در پی توهین‌های اخیر به هنرمندان، این بار بهاره رهنما ، بازیگر و هنرمند سینما و تلویزیون مورد هتک حرمت و نشر اکاذیب قرار گرفت. بر اساس اطلاعات و ادله‌ای که تاکنون گردآوری شده، شکایتی با موضوع رسیدگی به محتوای منتشرشده، احقاق حق و اعاده حیثیت ثبت شده و فرآیند قانونی آن در حال پیگیری است.

ادعای صاحب کافه درباره گروه فیلمبرداری

صاحب کافه در این ویدئو مدعی شده است گروه فیلمبرداری مرتبط با بهاره رهنما قرار بوده دو ساعت در محل حضور داشته باشد، اما تا ساعت چهار صبح در کافه مانده و در نهایت هزینه اجاره محل و سفارش‌ها پرداخت نشده است.