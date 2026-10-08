بهاره رهنما با این تصاویر دوباره خبرساز شد

تصاویر تازه‌ای از بهاره رهنما، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر منتشر شده که او را در حال تجربه هنر مجسمه‌سازی نشان می‌دهد؛ فعالیتی متفاوت که نگاه کاربران را به خود جلب کرده است.