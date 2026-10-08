بهاره رهنما با این تصاویر دوباره خبرساز شد
تصاویر تازهای از بهاره رهنما، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر منتشر شده که او را در حال تجربه هنر مجسمهسازی نشان میدهد؛ فعالیتی متفاوت که نگاه کاربران را به خود جلب کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۲| |
2 بازدید
به گزارش تابناک؛ بهاره رهنما اینبار نه مقابل دوربین، بلکه پشت میز کار هنری دیده شده است. تصاویری تازه از این بازیگر منتشر شده که او را در حال تجربه دنیای مجسمهسازی نشان میدهد؛ فعالیتی متفاوت که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟