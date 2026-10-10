 پاسخ زاکانی به انتقادها از طرح تورم صفر

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع خبرنگاران و در حاشیه بهره‌برداری از پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران گفت: این پروژه هفتادمین اصلاح تقاطعی است که طی پنج سال گذشته در تهران به انجام رسیده است. از مجموع ۹۸ اصلاح تقاطعی که برای شهر وعده داده بودیم، تاکنون ۷۰ مورد به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش تابناک؛ وی با بیان اینکه هدف این طرح‌ها کاهش مسیرهای تردد شهروندان بوده است، افزود: در این برنامه وعده داده بودیم مسیرهای طی‌شده مردم را در مجموع ۷۸۳ کیلومتر کاهش دهیم و تاکنون با اجرای پروژه‌ها، حدود ۴۹۰ کیلومتر از این مسیرها کاسته شده است. این اقدامات به کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات تردد شهروندان کمک می‌کند.

افتتاح پل ستارخان به چمران با هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان

شهردار تهران درباره پروژه پل دسترسی ستارخان به بزرگراه شهید چمران گفت: این پل در محدوده میدان توحید و با توجه به تلاقی پنج مسیر ورودی و خروجی و مشکلات ترافیکی این محدوده طراحی و اجرا شده است. مسیر دسترسی از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران در مسیر شمالی فراهم شده و هزینه اجرای پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

زاکانی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه در شرایط جنگی تصریح کرد: جنگ باعث توقف این کار نشد و با وجود پیچیدگی‌های ناشی از عبور و مرور شهروندان، پروژه با موفقیت به پایان رسید.

مدیریت مشارکتی؛ رویکرد اصلی شهرداری تهران

وی در ادامه، مدیریت مشارکتی را یکی از رویکردهای موردنظر خود برای اداره شهر دانست و گفت: اگر قرار باشد به‌عنوان یک شهروند تهرانی تنها یک خواسته از مدیریت شهری داشته باشم، آن فراهم کردن زمینه مدیریت مشارکتی است؛ رویکردی که بتواند ظرفیت‌های مادی و معنوی مردم را در خدمت تحول شهر قرار دهد.

شهردار تهران افزود: مدیریت شهری باید امکانات و ظرفیت‌های خود را با مردم به اشتراک بگذارد تا شهر با مشارکت مردم ساخته و اداره شود. یکی از مصادیق این رویکرد، حل مشکلات مسکن در تهران است؛ چراکه مردم با مسائل بی‌مسکنی و بدمسکنی مواجه‌اند و ۵۱ درصد شهروندان تهرانی اجاره‌نشین هستند.

زاکانی ادامه داد: شهرداری می‌تواند با به‌کارگیری ظرفیت‌های خود و مشارکت مردم، برای حل مسئله مسکن اقدام کند. این رویکرد در حوزه‌های دیگری مانند مدیریت پسماند، حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای شهری نیز قابل اجراست.

مشارکت دو میلیون نفری در طرح «من‌شهر»

وی با اشاره به طرح «من‌شهر» گفت: در آخرین مرحله این طرح، بیش از دو میلیون نفر مشارکت کردند، ایده دادند و در انتخاب ایده‌ها نقش داشتند. امیدواریم این طرح و سایر برنامه‌ها به استقرار مدیریت مشارکتی در شهر کمک کند.

طرح تورم صفر؛ تثبیت قیمت ۱۵ قلم کالای اساسی

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اجرای طرح «تورم صفر» اظهار کرد: نتیجه این طرح مربوط به امروز نیست، بلکه باید در طول زمان و به‌صورت مستمر دنبال شود. هدف این است که مردم اطمینان داشته باشند ۱۲ قلم کالای اساسی که قرار است از آبان‌ماه به ۱۵ قلم افزایش یابد، بدون تغییر قیمت در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی افزود: شهروندان متناسب با بُعد خانوار خود می‌توانند از این طرح استفاده کنند. همچنین در قالب طرح «چشم‌روشنی» برای مادرانی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، کیف پول شهروندی شارژ شده است و تاکنون برای ۳۳ هزار نفر از مادران این امکان فراهم شده است.

زاکانی با بیان اینکه طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی با هدف ایجاد ثبات در بازار و مقابله با آثار جنگ اقتصادی دنبال می‌شود، درباره امکان گسترش آن به خارج از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار گفت: ما با اتکا به ظرفیت‌های خود این طرح را آغاز کرده‌ایم، اما اگر مجموعه‌های دیگری نیز ضوابط و چارچوب‌های آن را بپذیرند و برای ارائه خدمت اعلام آمادگی کنند، مانعی برای توسعه طرح وجود ندارد.

پاسخ به انتقادها؛ طرح تورم صفر در چارچوب وظایف شهرداری است

وی درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه اجرای چنین طرحی در حوزه وظایف شهرداری نیست، گفت: این افراد باید ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مصوبات مرتبط با وظایف مدیریت شهری را مطالعه کنند. تشکیل میادین میوه و تره‌بار و فعالیت مجموعه‌های مرتبط نیز در همین چارچوب قرار دارد.

شهردار تهران در واکنش به این دیدگاه که اجرای طرح ممکن است موجب عقب‌ماندن سایر امور شهری شود، اظهار کرد: اقدامات امروز نشان می‌دهد که اجرای این طرح مانع پیگیری سایر امور شهر نشده است.

زاکانی همچنین درباره نگرانی‌ها از تأثیر مداخله در بازار بر سازوکار طبیعی قیمت‌ها گفت: میادین میوه و تره‌بار با عرضه کالا با قیمت پایین‌تر، برای بیش از ۵۰ درصد مردم تهران محل خرید هستند و می‌توانند به‌عنوان لنگرگاهی برای کنترل افزایش قیمت‌ها عمل کنند. همین رویکرد در طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیز دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: پس از بررسی موضوعات مختلف، به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای این طرح از وظایف مدیریت شهری است و آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

۸ اصلاح تقاطعی دیگر تا پایان سال افتتاح می‌شود

شهردار تهران در رابطه پروژه‌های قابل بهره‌برداری تا پایان سال گفت: هشت پروژه اصلاح تقاطعی دیگر باقی مانده که باید به‌ترتیب افتتاح شوند. همچنین در روزهای آینده یک افتتاح بزرگراهی خواهیم داشت.

زاکانی درباره شمول طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای افرادی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، توضیح داد: این طرح به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که سکونت آن‌ها در تهران از طریق بانک‌های اطلاعاتی و مجاری قانونی کشور احراز شود.

بیمه ۱۷ اتوبوس آسیب‌دیده در جنگ

وی همچنین درباره اتوبوس‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ گفت: ۱۷ دستگاه اتوبوس در این شرایط آسیب دیده‌اند و این اتوبوس‌ها بیمه مخصوص خود را دارند.

شهردار تهران با اشاره به نوسازی بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در دوره مدیریت شهری افزود: اتوبوس‌هایی که از شرکت‌ها خریداری می‌شوند، بیمه می‌شوند و خسارت آن‌ها نیز در چارچوب پوشش بیمه‌ای پیگیری خواهد شد.