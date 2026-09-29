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۱۲ قلم کالای اساسی؛ ۶ ماه با قیمت ثابت در میادین تره‌بار

شهردار تهران جزئیات عرضه کالا با قیمت ثابت در پایتخت را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۳
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1368 بازدید
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۹
زاکانی

 

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران اظهار کرد: از امروز در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار تهران ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت ۶ ماه با قیمت ثابت عرضه می‌شود.

منبع: تسنیم

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علیرضا زاکانی کالای اساسی تره بار قیمت ثابت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
20
پاسخ
کاملا نادرسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
16
پاسخ
اگه تونستی شش روز ثابت نگه دار ،هفته و ماه پیشکش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
7
پاسخ
مگه همه ی مردم به میدان تره بره بار دسترسی دارند!؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
10
پاسخ
کاملا نادرست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
2
پاسخ
سابق بر این در میادین میوه و تره بار شهرداری قیمت لبنیات، تنقلات..... 3 درصد پایین تر از مبلغ درج شده بر روی جنس به مصرف کننده عرضه می شد. اما حدود یک ماه است که این تخفیف به 1.5 درصد کاهش یافته است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
4
پاسخ
فقط تهران!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
1
پاسخ
قیمتها مفته. البته نسبت به هفته دیگه :)
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
1
پاسخ
ایالت خود مختار تهران بقیه کشور مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
0
پاسخ
دروغی بیش نیست 6 ماه پیش کش 1 ماه هم نمیتونید
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tabnak.ir/005rI5