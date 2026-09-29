۱۲ قلم کالای اساسی؛ ۶ ماه با قیمت ثابت در میادین ترهبار
شهردار تهران جزئیات عرضه کالا با قیمت ثابت در پایتخت را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۳| |
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به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران اظهار کرد: از امروز در ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار تهران ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت ۶ ماه با قیمت ثابت عرضه میشود.
منبع: تسنیم
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سابق بر این در میادین میوه و تره بار شهرداری قیمت لبنیات، تنقلات..... 3 درصد پایین تر از مبلغ درج شده بر روی جنس به مصرف کننده عرضه می شد. اما حدود یک ماه است که این تخفیف به 1.5 درصد کاهش یافته است!
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