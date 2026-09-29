به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران اظهار کرد: از امروز در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار تهران ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت ۶ ماه با قیمت ثابت عرضه می‌شود.

منبع: تسنیم