گزینه اصلی استقلال برای جانشینی آسانی

به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه رو در روی الغرافه قطر قرار می‌گیرد. آبی‌پوشان در این مسابقه به دنبال ادامه روند خوب خود در رقابت‌های آسیایی و کسب نتیجه‌ای مطلوب هستند.

وضعیت نامشخص آسانی برای دیدار با الغرافه

یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی و تأثیرگذار استقلال، در نیمه نخست دیدار برابر تراکتور مصدوم شد و نتوانست تیمش را همراهی کند. او از جمعه ۱۷ مهر روند درمانی خود را آغاز کرده، اما وضعیتش برای حضور در دیدار با الغرافه همچنان نامشخص است و احتمال غیبت او در این مسابقه وجود دارد. با این حال، آسانی کاروان استقلال را در سفر به قطر همراهی می‌کند تا شرایط جسمانی‌اش برای بازی بررسی شود.

اسلامی؛ آماده برای حضور از ابتدا

در همین حال، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای غیبت احتمالی این وینگر نگرانی چندانی ندارد و محمدحسین اسلامی آماده است در صورت نیاز از ابتدا برابر الغرافه به میدان برود.

اسلامی در بیشتر دیدارهای فصل جاری به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و عملکرد قابل‌قبولی داشته است. او با ارسال دو پاس گل مهم، نقش مؤثری در موفقیت استقلال ایفا کرده؛ یک پاس گل به یاسر آسانی در دیدار با پرسپولیس و یک پاس گل به اسماعیل قلی‌زاده در مصاف با السد قطر.

به این ترتیب، در شرایطی که حضور آسانی در دیدار حساس برابر الغرافه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اسلامی یکی از گزینه‌های اصلی کادر فنی استقلال برای پر کردن جای خالی احتمالی او خواهد بود.