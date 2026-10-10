پنتاگون در ادامه انتشار تدریجی آمار تلفات خود در جنگ علیه ایران، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده را تا نهم اکتبر (17 مهر) به ۲۱ نفر و شمار زخمی‌ها را به ۸۶۵ نفر افزایش داد.

به گزارش تابناک، طبق آمار سامانه آنلاین «تحلیل تلفات دفاعی» (DCAS) وزارت جنگ آمریکا، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جنگ با ایران تا دیروز ۹ اکتبر به ۲۱ نفر رسیده که دو نفر بیشتر از آمار قبلی است.

همچنین، شمار نظامیان آمریکایی زخمی‌شده در این جنگ تا ۹ اکتبر به ۸۶۵ نفر رسیده که چهار نفر بیشتر از آمار ارائه شده قبلی است.

نشریه آمریکایی اینترسپت اخیراً در گزارشی تصریح کرد که وزارت جنگ آمریکا همچنان از شفاف‌سازی درباره تناقض‌های موجود در آمار تلفات جنگ علیه ایران خودداری می‌کند و آمار رسمی این تلفات، تصویر کاملی از خسارات انسانی واردشده به نیروهای آمریکایی ارائه نمی‌دهد.

به نوشته این رسانه خبری و تحقیقی، شمار واقعی نظامیان آمریکایی کشته و زخمی‌شده از زمان آغاز جنگ در منطقه، بیش از ارقام اعلام‌شده در سامانه رسمی پنتاگون است.

اینترسپت در گزارش‌های پیشین خود هم از ثبت‌نشدن صدها مورد از تلفات نیروهای آمریکایی در سامانه رسمی وزارت جنگ این کشور خبر داده بود.

منبع: فارس