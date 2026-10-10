دوباره عقده صلح نوبل ترامپ سر باز کرد

ترامپ در یک متن بسیار طولانی، دوباره همه ادعا درباره جنگ‌هایی -که به قول خودش- پایان داده، فهرست کرده و به کسانی که جایزه صلح نوبل را برای دومین سال پیاپی به او نداده‌اند، انتقاد کرده است.

به گزارش تابناک؛ آرزوی دست‌نیافتنی ترامپ برای تصاحب جایزه صلح نوبل، بار دیگر او را به یاوه‌گویی و تهدیدات توخالی علیه جمهوری اسلامی ایران واداشت.

ترامپ با ابراز عصبانیت از اعطای جایزه نوبل گفت امروز جایزه صلح نوبل را به فردی دادند که هرگز نامش را نشنیده‌ام و هیچ‌کس او را نمی‌شناسد؛ او یک فرد ناشناس و مرموز است!

رئیس دولت تروریستی آمریکا با لاف‌زنی مدعی شد: من به 8 جنگ پایان دادم و اکنون در آستانه پایان دادن یا پیروزی در دو جنگ دیگر یعنی ایران، و روسیه با اوکراین هستم.

او در ادامه توهمات ضدایرانی خود زبان به تهدید گشود و ادعا کرد ایران یا همه‌چیز را به ما واگذار خواهد کرد یا دیگر وجود نخواهد داشت و خودشان هم این را می‌دانند!

بخشی از ابتدای متن ترامپ به این شرح است؛

این همان زنی است که جایزه صلح نوبل را در حالی دریافت کرد... من هیچ چیزی درباره این زن نمی‌دانم، و هیچ‌کس دیگری هم نمی‌داند! در واقع، تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ‌کس نام او را نشنیده بود، جز اینکه خیلی آشکارا از اسرائیل متنفر است.

نمی‌دانم این زن چه کاری انجام داده است. من هشت جنگ را فیصله دادم -در حالی که نامه‌هایی از سوی رؤسای جمهور و نخست‌وزیران کشورهایی که به آن‌ها کمک کرده بودم برای کمیته نوبل نروژ ارسال می‌شد- و در آستانه فیصله دادن یا به نتیجه رساندن دو مورد دیگر هستم: ایران و [مناقشه] روسیه/اوکراین.

منبع: تسنیم