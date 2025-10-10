ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نشد

کمیته جایزه صلح نوبل «ماریا کورینا ماچادو» را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب کرد, ماچادو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است.
جایزه صلح نوبل هر سال به فرد یا نهادی اعطا میشود که نقش برجستهای در ترویج صلح، کاهش درگیریها و تقویت همکاری بینالمللی ایفا کرده باشد.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ در سالی که جهان با بحرانهای متعدد از جمله جنگ در اوکراین، درگیریهای خاورمیانه و تهدیدهای زیستمحیطی مواجه بوده، انتخاب برنده این جایزه اهمیتی ویژه دارد و میتواند پیام روشنی برای حمایت از حقوق بشر، عدالت و گفتوگوی جهانی باشد.
برنده امسال؟
کمیته نوبل، ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی (از چهره های اپوزیسون) را برنده جایزه صلح نوبل امسال معرفی کرد. برخی از تحلیلگران به او لقب «بانوی آهنین ونزوئلا» را دادهاند.
مدال نوبل، دیپلم افتخار و مبلغی حدود ۱۱ میلیون کرون سوئد (حدودا ۱ میلیون دلار) بهعنوان جایزه به برنده اعطا میشود.
تاریخچه جایزه صلح نوبل
نخستین جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۰۱ اهدا شد. همه جایزههای نوبل در سوئد اهدا میشوند اما جایزه نوبل صلح همیشه در نروژ و از طرف کمیته نوبل نروژی اعطا میشود.
شخصیتهایی مانند:
مارتین لوترکینگ در سال ۱۹۶۴ برای مبارزه با تبعیض نژادی
نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۳ برای پایان دادن به آپارتاید
ملاله یوسفزی در سال ۲۰۱۴ برای دفاع از حق آموزش دختران
باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ برای تلاش در تقویت دیپلماسی بینالمللی
برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۰ برای مبارزه با گرسنگی در مناطق جنگزده
و همچنین سازمانهایی مانند صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز جزو دریافتکنندگان این جایزه در تاریخ هستند.
این جایزه بهعنوان یکی از پنج جوایز اصلی نوبل شناخته میشود که براساس وصیتنامه آلفرد نوبل، شیمیدان و مخترع سوئدی، از سال ۱۹۰۱ تا کنون اهدا میشود.
هانری دونان، بنیانگذار صلیب سرخ و فردریک پسی، فعال صلحطلب فرانسوی نخستین برندگان جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۰۱ بودند.
برنده نوبل صلح چگونه مشخص میشود؟
کمیته نوبل نروژی از پنج عضو منتخب پارلمان نروژ تشکیل میشود که به صورت مستقل تصمیمگیری میکنند. آنها نامزدها را از سرتاسر جهان مورد ارزیابی قرار میدهند.
مراسم رسمی اهدای جایزه هم در دهم دسامبر هر سال، مصادف با سالروز درگذشت آلفرد نوبل در تالاری واقع در شهر اسلو برگزار میشود.