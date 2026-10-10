به گزارش خبرنگار خودرو تابناک به نقل از ماشین کلیک ، یک خطای نرم‌افزاری در خودرویی که تازه وارد بازار شده، شاید در نگاه اول مسئله‌ای ساده به نظر برسد؛ کافی است نمایندگی نسخه اصلاح‌شده نرم‌افزار را نصب کند و خودرو دوباره به جاده برگردد. اما ماجرای RAV4 پلاگین‌هیبرید مدل ۲۰۲۶ از آن ایرادهایی نیست که بتوان آن را در حد اختلال نمایشگر یا قطع‌شدن اتصال تلفن همراه دانست. تویوتا در ۷ اکتبر اعلام کرد حدود ۳۱ هزار دستگاه از این خودروها در آمریکا مشمول فراخوان ایمنی هستند، زیرا نقص در واحد کنترل الکترونیکی سامانه پلاگین‌هیبرید می‌تواند باعث توقف سامانه هنگام حرکت و از دست‌رفتن نیروی محرکه، به‌ویژه در سرعت‌های بالا، شود.

خودروهای مشمول لزوماً همگی این مشکل را تجربه نکرده‌اند؛ فراخوان برای خودروهایی صادر می‌شود که در محدوده فنی تعیین‌شده قرار دارند و احتمال بروز نقص در آن‌ها وجود دارد. با این حال، وقتی احتمال قطع نیروی محرکه در حرکت مطرح است، موضوع مستقیماً به ایمنی مربوط می‌شود. راننده‌ای که در حال سبقت‌گرفتن یا ورود به مسیر سریع‌تر است، برای ادامه مانور به نیروی موتور نیاز دارد. از دست‌رفتن ناگهانی این نیرو می‌تواند خودرو را در موقعیتی قرار دهد که راننده فرصت و فضای کمتری برای واکنش داشته باشد.

ایراد دقیقاً چیست؟

در اطلاعیه بازار آمریکا، تویوتا منشأ مشکل را نقص در واحد کنترل الکترونیکی سامانه پلاگین‌هیبرید اعلام کرده و گفته است این نقص ممکن است باعث خاموش‌شدن سامانه هنگام رانندگی شود. شرکت در همان اطلاعیه، جزئیات کامل منطق نرم‌افزاری و شرایطی را که خطا در آن ایجاد می‌شود، شرح نداده است. اما اسناد رسمی تویوتا در ژاپن درباره فراخوان مرتبط با RAV4 پلاگین‌هیبرید، توضیح فنی بیشتری ارائه می‌کنند: برنامه واحد کنترل موتور به اندازه کافی بررسی نشده و ممکن است فرایند اولیه یادگیری موتور در زمان راه‌اندازی کامل نشود. در این حالت، کنترل خروجی موتور الکتریکی هنگام حرکت ممکن است به‌درستی انجام نشود، سامانه خطا را تشخیص دهد و در بدترین حالت متوقف شود.

این تفاوت مهم است. مسئله صرفاً این نیست که نرم‌افزار گاهی پیام خطا نشان می‌دهد؛ نرم‌افزار وظیفه دارد وضعیت موتور الکتریکی را در شرایط تعریف‌شده بشناسد و خروجی آن را کنترل کند. اگر فرایند راه‌اندازی و یادگیری اولیه کامل نشده باشد، سامانه ممکن است در مرحله بعد نتواند عملکرد موتور را مطابق انتظار مدیریت کند. جزئیات منتشرشده در ژاپن کمک می‌کند ماهیت فنی نقص بهتر فهمیده شود، اما نباید تمام جزئیات آن را بدون قید و شرط به همه نسخه‌های بازارهای دیگر نسبت داد؛ اطلاعیه آمریکایی علت را در سطح واحد کنترل سامانه پلاگین‌هیبرید توضیح داده و همه مراحل خطا را باز نکرده است.

تویوتا برای رفع مشکل، به‌روزرسانی نرم‌افزار واحد کنترل را در نظر گرفته است. این اصلاح در نمایندگی‌های مجاز و بدون هزینه برای مالک انجام می‌شود. در ظاهر، راهکار ساده است؛ اما پشت آن باید اطمینان حاصل شود که نسخه اصلاح‌شده در شرایط مختلف کارکرد، فرایند راه‌اندازی موتور و کنترل نیروی محرکه را درست انجام می‌دهد. در یک سامانه هیبریدی، نرم‌افزار فقط اطلاعات را نمایش نمی‌دهد؛ در هماهنگی میان موتور بنزینی، موتور الکتریکی و دیگر اجزای پیشرانه نقش دارد.

چرا این نقص در خودروی پلاگین‌هیبرید اهمیت دارد؟

RAV4 پلاگین‌هیبرید با یک خودروی بنزینی معمولی تفاوت دارد. در این معماری، موتور احتراقی و موتورهای الکتریکی می‌توانند بسته به شرایط رانندگی و میزان انرژی موجود در باتری، در تولید نیروی محرکه نقش داشته باشند. باتری کششی، موتورهای الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی قدرت و واحدهای کنترل باید به شکل هماهنگ کار کنند تا خودرو بتواند میان حالت‌های مختلف حرکت جابه‌جا شود. همین ساختار امکان حرکت برقی و مدیریت مصرف انرژی را فراهم می‌کند، اما کنترل آن به نرم‌افزار و داده‌های حسگرها وابستگی بیشتری دارد.

نکته اینجاست که وجود موتور بنزینی لزوماً به معنای آن نیست که در صورت بروز ایراد در بخش الکتریکی، خودرو همیشه می‌تواند بدون مشکل به حرکت ادامه دهد. این موضوع به معماری سامانه، نوع خطا و منطق حفاظتی خودرو بستگی دارد. در پرونده حاضر، تویوتا صراحتاً هشدار داده که نقص ممکن است باعث از دست‌رفتن نیروی محرکه شود. بنابراین نمی‌توان با این استدلال که خودرو موتور بنزینی هم دارد، خطر را ناچیز شمرد.

در خودروهای مدرن، بعضی خطاها باعث می‌شوند واحد کنترل برای محافظت از قطعات، توان خروجی را محدود کند یا سامانه را به حالت ایمن ببرد. این رفتار همیشه نشانه طراحی بد نیست؛ در بسیاری از موارد، محدودکردن عملکرد برای جلوگیری از آسیب بیشتر ضروری است. اما اگر نتیجه آن از دست‌رفتن نیروی محرکه در زمان حرکت باشد، سازنده باید احتمال وقوع خطا، شرایط بروز آن و خطرات ناشی از آن را بررسی کند. همین مسئله است که یک نقص نرم‌افزاری را به موضوع فراخوان ایمنی تبدیل می‌کند.

فراخوان فقط به آمریکا محدود نیست

اطلاعیه تویوتا در آمریکا از حدود ۳۱ هزار دستگاه خبر می‌دهد، اما پرونده به یک بازار محدود نمانده است. تویوتا کانادا نیز در ۷ اکتبر فراخوان حدود ۷ هزار و ۸۴۶ دستگاه RAV4 پلاگین‌هیبرید مدل ۲۰۲۶ را اعلام کرد. در نیوزیلند، شرکت از ۲ هزار و ۴۷۹ خودرو خبر داده و مقام‌های استرالیا نیز فراخوان ۵ هزار و ۹۲۵ دستگاه را ثبت کرده‌اند. در ژاپن هم برای ۵ هزار و ۳۰۷ دستگاه RAV4 فراخوانی با اصلاح برنامه رایانه کنترل موتور اعلام شده است. این اعداد مربوط به اطلاعیه‌های جداگانه در بازارهای مختلف‌اند و باید محدوده هر فراخوان بر اساس مشخصات و شماره شناسایی خودرو بررسی شود.

تعدد بازارها اهمیت بررسی را بیشتر می‌کند، اما به‌تنهایی به این معنا نیست که همه خودروهای RAV4 یا تمام نسخه‌های هیبریدی تویوتا با این ایراد روبه‌رو هستند. فراخوان‌ها معمولاً مدل، سال تولید، نسخه فنی و محدوده مشخصی از خودروها را در بر می‌گیرند. حتی دو خودرو با نام و ظاهر یکسان ممکن است به دلیل تاریخ تولید یا مشخصات فنی در یک کمپین اصلاحی قرار نگیرند. از همین رو، ملاک تشخیص برای مالک، بررسی شماره شناسایی خودرو یا VIN در سامانه رسمی فراخوان است، نه صرفاً نام مدل.

همچنین تعداد خودروهای مشمول را نباید با تعداد خودروهایی که واقعاً دچار خاموشی شده‌اند یکی دانست. فراخوان درباره احتمال نقص و کاهش خطر است؛ اطلاعات عمومی منتشرشده، تعداد دقیق رخدادهای میدانی یا نرخ خرابی را مشخص نمی‌کند. بدون انتشار این داده‌ها نمی‌توان گفت مشکل چقدر شایع بوده یا احتمال وقوع آن برای هر خودرو چقدر است.

مالک چه کاری باید انجام دهد؟

تویوتا اعلام کرده است مالکان خودروهای مشمول در آمریکا تا اوایل دسامبر ۲۰۲۶ از فراخوان مطلع خواهند شد و می‌توانند برای به‌روزرسانی رایگان نرم‌افزار به نمایندگی مراجعه کنند. با این حال، لازم نیست مالک صرفاً به نامه پستی منتظر بماند؛ وضعیت خودرو را می‌توان از طریق سامانه رسمی فراخوان تویوتا یا پایگاه NHTSA با واردکردن VIN بررسی کرد. در بازارهای دیگر نیز باید از سامانه رسمی تویوتا یا نهاد ایمنی همان کشور استفاده شود.

اگر خودرو چراغ هشدار سامانه هیبریدی را روشن کند یا پیام توقف سامانه روی صفحه ظاهر شود، راننده باید هشدار خودرو را جدی بگیرد، با رعایت ایمنی از مسیر عبور خارج شود و دستورالعمل رسمی دفترچه راهنما را دنبال کند. در اطلاعیه تویوتا ژاپن نیز برای روشن‌شدن چراغ هشدار موتور یا نمایش پیام خطای سامانه هیبریدی، توقف در محل امن و تماس با نمایندگی توصیه شده است. راننده نباید با هدف رسیدن به تعمیرگاه، هشدار مربوط به از دست‌رفتن نیروی محرکه را نادیده بگیرد.

برای خودروهای واردشده به ایران، مسئله کمی پیچیده‌تر است. ممکن است خودرو از بازارهای مختلف وارد شده باشد و دسترسی به شبکه رسمی خدمات یا سامانه‌های فراخوان کشور مبدأ برای مالک آسان نباشد. در چنین وضعیتی، بررسی VIN از طریق مرجع رسمی بازار مبدأ و تماس با تعمیرکار آشنا با سامانه‌های هیبریدی همان مدل، مسیر منطقی‌تری از اتکا به اطلاعات شفاهی است. البته انجام یک بررسی عمومی یا پاک‌کردن خطا با دستگاه دیاگ، جای اصلاحیه رسمی سازنده را نمی‌گیرد؛ اگر خودرو مشمول فراخوان باشد، باید مشخص شود که نرم‌افزار اصلاح‌شده روی آن نصب شده است یا خیر.

سامانه‌های محرکه هرچه پیچیده‌تر می‌شوند، سهم نرم‌افزار در رفتار خودرو نیز بیشتر می‌شود. این تحول الزاماً خبر بدی نیست؛ کنترل الکترونیکی می‌تواند مصرف انرژی را بهینه کند، پاسخ پیشرانه را دقیق‌تر سازد و امکان مدیریت چند منبع نیرو را فراهم کند. اما به همان نسبت، آزمون نرم‌افزار و بررسی حالت‌های خطا اهمیت پیدا می‌کند. یک قطعه مکانیکی ممکن است فرسوده شود یا بشکند؛ یک خطای نرم‌افزاری هم می‌تواند در شرایط خاص عملکرد چند جزء سالم را مختل کند.

اعتبار یک خودروساز را نباید با این تصور سنجید که محصولاتش هرگز فراخوان نمی‌شوند. معیار مهم‌تر این است که نقص چگونه شناسایی شده، خطر آن چگونه توضیح داده می‌شود و اصلاحیه با چه سرعت و کیفیتی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. در این پرونده، راهکار اعلام‌شده به‌روزرسانی نرم‌افزار واحد کنترل است؛ اما تا زمانی که تمام خودروهای مشمول بررسی و اصلاح نشده‌اند، موضوع برای مالکان آن‌ها تمام‌شده محسوب نمی‌شود.

فراخوان RAV4 پلاگین‌هیبرید همچنین نشان می‌دهد که برچسب «هیبریدی» یا «پلاگین‌هیبرید» به‌تنهایی چیزی درباره مصونیت خودرو در برابر نقص نمی‌گوید. این خودروها علاوه بر موتور و گیربکس، به سامانه‌های کنترل الکترونیکی پیچیده‌ای متکی هستند که عملکرد درست آن‌ها برای حرکت خودرو ضروری است. وقتی سازنده از احتمال قطع نیروی محرکه خبر می‌دهد، موضوع دیگر رقابت بر سر مصرف سوخت یا برد برقی نیست؛ بحث به وظیفه‌ای پایه‌ای‌تر برمی‌گردد: خودرو باید بتواند در شرایط تعریف‌شده، نیروی محرکه را به‌طور قابل‌اعتماد تأمین کند.

برای خریداران و مالکان، مهم‌ترین اقدام اکنون روشن است: مشمول‌بودن خودرو را با شماره شناسایی بررسی کنند و اصلاحیه را از مسیر رسمی پیگیری کنند. برای صنعت نیز پیام پرونده روشن است؛ در خودروهای جدید، نرم‌افزار بخشی از زنجیره ایمنی است و خطایی که حرکت خودرو را مختل کند، حتی اگر با یک به‌روزرسانی رفع شود، موضوعی نیست که بتوان آن را یک ایراد جزئی و صرفاً دیجیتال تلقی کرد.