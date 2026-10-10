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فرصت دوباره برای تهران و واشنگتن از نگاه پوتین

دستیار رئیس‌جمهور روسیه بر آمادگی مسکو برای پیشبرد دیپلماسی در قبال ایران تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۱
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یوری اوشاکوف

به گزارش تابناک؛ یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ، بر آمادگی مسکو برای پیشبرد دیپلماسی در قبال ایران تأکید کرد.

اوشاکوف گزارش داد پوتین در تماس تلفنی به ترامپ تأکید کرد که گزینه‌های دیپلماتیک در پرونده ایران هنوز به پایان نرسیده و دستیابی به توافق، امری ممکن و ضروری است.

اوشاکوف در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص پرونده اوکراین، کی‌یف را متهم کرد که با انجام حملات در جریان انتخابات دومای روسیه، مسیر مذاکرات را به شکست کشانده است.
منبع: تسنیم

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برچسب ها
یوری اوشاکوف ترامپ پوتین ایران مذاکره ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
9
پاسخ
کچل ار طبیب بودی سر خود دوا نمودی

روسیه انقدری در اکراین غرق شده که دنبال نجات غریق است و میخواهد با کارت ایران بازی کند
آقای مسیولین خدای ناکرده گول روسها را نخورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
1
پاسخ
فرصت تمام شد
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