فرصت دوباره برای تهران و واشنگتن از نگاه پوتین

به گزارش تابناک؛ یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ، بر آمادگی مسکو برای پیشبرد دیپلماسی در قبال ایران تأکید کرد.

اوشاکوف گزارش داد پوتین در تماس تلفنی به ترامپ تأکید کرد که گزینه‌های دیپلماتیک در پرونده ایران هنوز به پایان نرسیده و دستیابی به توافق، امری ممکن و ضروری است.

اوشاکوف در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص پرونده اوکراین، کی‌یف را متهم کرد که با انجام حملات در جریان انتخابات دومای روسیه، مسیر مذاکرات را به شکست کشانده است.

منبع: تسنیم