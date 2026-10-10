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تصادف زنجیره‌ای در جاده دامغان-سمنان+آمار تلفات

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره‌ای دو تریلی و چهار سواری محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و ۱۹ مصدوم داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۳۷
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تصادف زنجیره ای

به گزارش تابناک؛ حسین درخشان از وقوع تصادف زنجیره ای شامگاه جمعه کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: طی این حادثه دو تریلی و چهار سواری به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه تیم پایگاه آهوان به محل حادثه فوری اعزام شدند، ادامه داد: ابعاد حادثه به نحوی بود که یک نفر در این حادثه جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت ۱۹ نفر خبر داد و بیان داشت: مجروحان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و برای آن ها اقدامات لازم درمانی انجام گرفت.

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برچسب ها
تصادف تصادف جاده ای تصادف زنجیره ای دامغان سمنان فوتی های تصادف مصدومیت هلال احمر
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