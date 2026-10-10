ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!

ویدیویی از محمدجواد ظریف منتشر شده که با توجه به اشاره ظریف به دیدار رهبر شهید انقلاب و وزیر دفاع عربستان مدتی بعد از 29 فروردین 1404 (زمان دیدار) ثبت شده است. ظریف در بخشی از اظهاراتش با اشاره به حملات به برجام می‌گوید: «می‌گفتم این برجام را که برای پاک کردن یک جاهایی تان استفاده می‌کردید، بدانید که پس فردا باید بینی‌تان را پاک کنید.» ظریف با اشاره به شعرهای میثم مطییعی در تریبون‌های رسمی علیه عربستان گفت: «آنی که شروع کرد در نماز جمعه آن شعرها را (خطاب) به عربستان خواند، باید بداند که پس فردا مقام معظم رهبری کنار وزیر دفاع عربستان می‌نشیند. این وضعیت خودش را بازآفرینی می‌کند...» ظریف سپس اظهارات عجیبی درباره سفیران ایران در منطقه، نیروی قدس، سیاست منطقه‌ای و حجاب مطرح می‌کند. این ویدیوی قابل تامل را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.