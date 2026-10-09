دفاع عجیب میرسلیم از ارابه سازان مرگ را ببینید

در حالی که مصطفی میرسلیم از حامیان خودروسازهای داخلی و سردسته مخالفین واردات خودرو، عامل کشته شدن سالیانه ده‌ها هزار نفر در جاده‌ها را رانندگی بد مردم می‌خواند، سردار رادان تاکید کرده بود: «برخی از خودروهای ما ارابه مرگ است» همچنین دکتر کاظمیان، رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران گفت: «مقصر بیش از 50 درصد تصادفاتی که منجر به مصدومیت و یا فوتی می‌شود کیفیت پایین خودروها است. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.» ابتدا اظهارات عجیب میرسلیم و سپس سخنان رادان و کاظمیان را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید