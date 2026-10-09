اعلام جنگ تمدنی آمریکا علیه ایران توسط وزیرخارجه آمریکا!

مارکو روبیو وزیر امورخارجه آمریکا در سفر به یونان عملاً از جنگ تمدنی با ایران پرده برداشت. در حالی که ترامپ در هفت ماه گذشته بارها تهدید به نابودی تمدن ایران کرد، وزیر خارجه‌اش در یونان، هخامنشیان را غارتگرانی مخرب وحشی و دشمن تمدن خواند که یونان را به خاک و خون کشیدند! با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.