به گزارش تابناک؛ «کیتی زکریا» مفسر سیاسی به‌ عنوان سخنگوی جدید مطبوعاتی کاخ سفید برگزیده شد؛ او جانشین کارولین لیویت خواهد شد که در ماه اوت این سمت را ترک کرد.

نیویورک تایمز به نقل از دو فرد آگاه از این موضوع گفت که سخنگوی جدید کاخ سفید، مفسر محافظه‌کار که مدت کوتاهی نیز در وزارت امنیت داخلی آمریکا فعالیت کرده، برای تصدی سمت سخنگوی مطبوعاتی بعدی کاخ سفید انتخاب شده است.

شبکه سی ان ان نیز گفت: ترامپ در روزهای اخیر با تعدادی از متحدان نزدیک و مشاوران خود، از جمله کارولین لیویت سخنگوی مطبوعاتی سابق کاخ سفید تماس گرفته و نظر آنها را درباره زکریا جویا شده است.ترامپ پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و پیشنهاد این سمت به زکریا، با لیویت مشورت کرده است.

بیشتر بخوانید

سخنگوی پیشین کاخ سفید: کارولین لویت دروغگو بود

زکریا جانشین کارولین لیویت خواهد شد که در ماه اوت این سمت را ترک کرد. بر اساس اطلاعات پروفایل او در لینکدین، زکریا در حال حاضر به‌ عنوان مشاور ارتباطات در گروه رسانه‌ای و فناوری ترامپ فعالیت می‌کند؛ شرکتی که شبکه اجتماعی «تروث سوشال» را اداره می‌کند.

وی برای مدت کوتاهی به‌عنوان سخنگوی کریستی نوم وزیر وقت امنیت داخلی آمریکا در این وزارتخانه فعالیت کرده است و مرتب به‌عنوان مهمان در رسانه‌های محافظه‌کار حضور پیدا می‌کند.

کیتی زکریا در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کند و با سازمان «فیکس کالیفرنیا» همکاری داشته است؛ یک سازمان غیرانتفاعی که «ریک گرنل» متحد ترامپ، آن را با هدف پیشبرد دستورکار محافظه‌کارانه در این ایالت تاسیس کرده است.

زکریا به‌عنوان مفسر در شبکه‌های خبری نیوزمکس و فاکس‌نیوز حضور داشته است. او نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و در دوران دولت جورج دبلیو بوش از طریق گذراندن دوره کارآموزی در کمیته ملی جمهوری‌خواهان، وارد واشنگتن شد.

منبع: ایرنا