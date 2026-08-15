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سخنگوی پیشین کاخ سفید: کارولین لویت دروغگو بود

جن ساکی سخنگوی اسبق کاخ سفید در شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید را متهم کرد که به جای اطلاع‌رسانی دقیق به مردم آمریکا، منافع شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و روایت مورد نظر او را در اولویت قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۲۸
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سخنگوی کاخ سفید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، جن ساکی سخنگوی اسبق کاخ سفید در برنامه «نشست خبری با جن ساکی» در شبکه خبری ام‌اس‌ان‌بی‌سی، به انتقاد از عملکرد کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید پرداخت.

نخستین انتقاد او به برداشت لیویت از سمتش بود وی در این زمینه بیان کرد:به نظر نمی‌رسید وظیفه لیویت هرگز ارائه‌دهنده اطلاعات درست یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های دشوار باشد. وظیفه او بیشتر ارائه روایتی از وقایع بود که رئیس‌جمهور دروغ‌گوی مکرر کاخ سفید آن را ترجیح می‌داد.

وی در ادامه با زیرسوال بردن رفتار وی با خبرنگاران گفت: خبرنگاران حاضر در نشست‌ها اهمیتی نداشتند. مردم آمریکا که برای اطلاع از اقدامات دولت خود به این خبرنگاران متکی هستند نیز اهمیتی نداشتند. لیویت هرگز به نظر نمی‌رسید خود را خدمتگزاری ملی بداند که برای مردم آمریکا کار می‌کند. او به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویی برای یک نفر کار می‌کند.

ساکی افزود: هرگاه نمی‌توانست پرسش‌های خبرنگاران را با استدلال پاسخ دهد، لیویت اغلب به درگیری با پرسش‌کنندگان روی می‌آورد.

پس از کشته شدن رنه گود در مینیاپولیس به دست یک مامور اجرای قوانین مهاجرتی آمریکا، لیویت به خبرنگاری که درباره اقدامات دولت پرسش کرده بود حمله لفظی کرد، او را «مهره چپ‌گراها» خواند و گفت چنین فردی «اصلا نباید در اتاق نشست خبری نشسته باشد».

وی در ادامه با مقایسه لیویت با تاد بلانش دادستان کل آمریکا عنوان کرد: لیویت طی ۱۹ ماه گذشته منافع شخصی ترامپ را بر الزامات حرفه‌ای سمتی که در اختیار داشت ترجیح داده است. این مسئله به معنای دروغ گفتن به مردم به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، هر زمان و هر جا که امکان داشته، بوده است؛ حتی درباره موضوعاتی کاملا مضحک.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه(۲۱ مرداد) در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید، در پایان ماه از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با خانواده‌اش بگذراند.

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آمریکا سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت کناره گیری ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
احتمالا ترامپ مجبورش به دروغگویی میکرد.
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