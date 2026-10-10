ستاره داوود روی کفش دختر پهلوی/ اسراییل وطن اصلی خاندان پهلوی

دختر رضا پهلوی در مراسم هفتم اکتبر، پدرش در حمایت از اسرائیل، سلطنت‌طلبان در تجمع حمایت از حملات آمریکا و تل‌آویو؛ ملی‌گرایی با حمایت از رژیمی غاصب و اشغالگر که ایرانیان را به شهادت رساند، چطور جمع می‌شود؟

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ تصاویر حضور نور پهلوی، دختر رضا پهلوی، در مراسم نمایش فیلم «فرزندان هفتم اکتبر» در نیویورک، بار دیگر ارتباط خانواده پهلوی با محافل حامی رژیم اشغالگر اسرائیل را به موضوع بحث تبدیل کرده است. این مراسم ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ با حضور نور پهلوی و مونتانا تاکر، چهره شناخته‌شده حامی اسرائیل، برگزار شد و تصاویر آن در آرشیو گتی‌ایمیجز ثبت شده است.

در تصاویر منتشرشده، کفش‌های منقش به ستاره داوود نور پهلوی نیز جلب توجه می‌کند؛ موضوع، حمایت علنی خاندان پهلوی از اسرائیل و مجموعه مواضعی است که رضا پهلوی طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در مقاطع حمله نظامی اسرائیل به ایران، اتخاذ کرده است.

این حمایت‌ها تنها به حضور در مراسم و دیدارهای سیاسی محدود نمانده است. پس از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نیز نور پهلوی با انتشار تصویری از دونالد ترامپ در واکنش به پیام او درباره حمله به ایران، از رئیس‌جمهور آمریکا تشکر کرد. رضا پهلوی هم در یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست، خطاب به ترامپ نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، متشکرم.» این مواضع در شرایطی مطرح شد که حملات نظامی به ایران منجر به شهادت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شد و خسارات زیادی به زیر ساختهای کشور وارد کرد؛ مواضعی که فاصله میان ادعای ایران‌دوستی فریبنده و حمایت از اقدام نظامی خارجی علیه ایران را بیش از پیش آشکار می‌کند .

از دیدار با نتانیاهو تا همراهی سیاسی با اسرائیل

ارتباط سیاسی رضا پهلوی با اسرائیل به جنگ‌های اخیر محدود نمی‌شود. سفر او به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۲ و دیدار با بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرتزوگ، از نمونه‌های روشن این ارتباط است. او در آن سفر از آینده‌ای سخن گفت که در آن ایران و اسرائیل روابط دوستانه و همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشند.

این رویکرد در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. رضا پهلوی در نشست شورای اسرائیلی ـ آمریکایی در سپتامبر ۲۰۲۴ درباره همکاری راهبردی میان ایران و اسرائیل سخن گفت؛ موضعی که در چارچوب برنامه سیاسی او برای دوران پس از جمهوری اسلامی مطرح شد.

رابطه سیاسی نزدیک خاندان پهلوی با اسرائیل، موضوعی حاشیه‌ای یا برداشت رسانه‌ای از یک عکس نیست؛ دیدارها، سخنرانی‌ها و پیام‌های علنی رضا پهلوی و خمایت تمام وی از اسراییل، این جهت‌گیری را به بخشی آشکار از کارنامه سیاسی او تبدیل کرده است و نشان از آن دارد که اسراییل موطن اصلی این خاندان شده است و ما با یک خانواده صهیونیست طرف هستیم نه یک خانواده ایرانی-سلطتت طلب.

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وقتی اسرائیل ایران را بمباران کرد، پهلوی چه کرد؟

در دو جنگ اخبر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ، تناقض میان شعارهای ملی‌گرایانه و حمایت از اسرائیل، پهلوی را بیش از پیش در معرض دید قرار داد. حملات اسرائیل به خاک ایران، به شهادت شهروندان، از جمله زنان و کودکان، و وارد آمدن خسارت به تأسیسات و زیرساخت‌های کشور انجامید.

در همین روزها، رضا پهلوی بر ضرورت تغییر حکومت ایران تأکید کرد و از آمریکا خواست با ازسرگیری مذاکرات، به جمهوری اسلامی فرصت ندهد. او در نشست خبری ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ در پاریس، تغییر حکومت را راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار توصیف کرد.

در حالی که مردم ایران با پیامدهای حملات نظامی و شهادت هم‌وطنانشان روبه‌رو بودند، محور اصلی موضع‌گیری پهلوی همچنان تغییر حکومت بود. او از فرصت ایجادشده در پی حملات اسرائیل برای فراخواندن مردم به اعتراض و نیروهای نظامی به جدا شدن از حکومت سخن گفت.

پرچم اسرائیل در دست؛ گل برای مهاجمان؟

ماجرا تنها به مواضع رضا پهلوی محدود نماند. در همان ساعات اولیه پس از حملات آمریکا به ایران و بمباران تهران و شهادت مظلومانه بسیاری از ایرانیان از جمله کودکان میناب و تأسیسات هسته‌ای ایران در جنگ رمضان، شماری از مخالفان جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان در خارج از کشور در تجمع‌هایی با حضور پرچم‌های اسرائیل و آمریکا شرکت کردند و از حملات نظامی علیه ایران حمایت نشان دادند و با گذاشتن گل جلوی سفارت رژیم غاصب از آنها حمایت کردند و به رقص و پایکوبی پرداختند.

این رفتارها در کنار مواضع رضا پهلوی و دخترش، پرسشی روشن را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه می‌توان از ایران‌دوستی و نجات کشور سخن گفت، اما هنگام حمله نظامی به خاک ایران، از مهاجمان تشکر کرد و برای آنان هورا کشید؟