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کد خبر:۱۳۸۸۰۴۰
کد خبر:۱۳۸۸۰۴۰
4014 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

اجرای سرود ملی اسرائیل توسط سلطنت طلبان!

اجرای سرود به اصطلاح ملی رژیم اسرائیل توسط سلطنت طلبان در تجمع شان که جنجال برانگیز شده و باعث شده طیف‌های از اپوزیسیون دارودسته رضا پهلوی را پیاده نظام رسمی صهیونیست‌ها معرفی کنند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سلطنت طلبان اسرائیل رضا پهلوی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
این بدبختا دیدن جمهوری اسلامی نه کودتا دی ماه نه ترامپ می‌تونه نابود کنه. الان چسبیدن به یزید و اسرائیل و معاویه. از بدبختی و خدازدگی شون هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
لعنتی‌های خائن بی وطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
مرگ بر پهلوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
مرده باد پهلوی

نوکر اجنبی
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
5
پاسخ
چرا اینا اینقدر کم‌عقل‌اند؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
خدایا شکرت دشمنان ما را از احمقان قرار دادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
سلطنت طلب ها در حال حاضر کودن ترین اپوزوسیون کره زمین هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
مگر میشه جماعتی اینقدر احمق باشن؟ اصلا سطح احمق بودن رضا پهلوی و طرفدارانش غیر طبیعیه، هیچ بنی بشری در دنیا تا این سطح احمق نیست ، واقعا جا داره پزشکان بزرگ دنیا یک طرح تحقیقاتی رو بر روی این جانورها آغاز کنن، اینها اعجوبه هستن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
4
پاسخ
بع بع یه دسته گوسفند نر و ماده بی خاصیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
مشتی آویزان و درب و داغون که هر کارری میکنند تا دلاری بیاد دستشون
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