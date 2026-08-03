نبض خبر
اجرای سرود ملی اسرائیل توسط سلطنت طلبان!
اجرای سرود به اصطلاح ملی رژیم اسرائیل توسط سلطنت طلبان در تجمع شان که جنجال برانگیز شده و باعث شده طیفهای از اپوزیسیون دارودسته رضا پهلوی را پیاده نظام رسمی صهیونیستها معرفی کنند را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر سلطنت طلبان اسرائیل رضا پهلوی ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
این بدبختا دیدن جمهوری اسلامی نه کودتا دی ماه نه ترامپ میتونه نابود کنه. الان چسبیدن به یزید و اسرائیل و معاویه. از بدبختی و خدازدگی شون هست
مگر میشه جماعتی اینقدر احمق باشن؟ اصلا سطح احمق بودن رضا پهلوی و طرفدارانش غیر طبیعیه، هیچ بنی بشری در دنیا تا این سطح احمق نیست ، واقعا جا داره پزشکان بزرگ دنیا یک طرح تحقیقاتی رو بر روی این جانورها آغاز کنن، اینها اعجوبه هستن