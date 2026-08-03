اجرای سرود ملی اسرائیل توسط سلطنت طلبان!

سرلشکر محسن رضایی درباره واکنش ایران به حمله اوکراین به کشتی ایران در...

سردار سرلشکر محسن رضایی تاکید کرد: «به هیچ وجه اجازۀ باز شدن کریدور دوم...

پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی را می‌بینید. او می‌گوید: «مدت‌هاست به قید...