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قیمت نفت برنت ۱۰۴ دلار

امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ قیمت هر بشکه نفت برنت در بازار جهانی ۱۰۴ دلار معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۵
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قیمت نفت برنت
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