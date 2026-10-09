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پ
قیمت نفت برنت ۱۰۴ دلار
امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ قیمت هر بشکه نفت برنت در بازار جهانی ۱۰۴ دلار معامله شد.
کد خبر:
۱۳۹۷۹۹۵
تاریخ انتشار:
۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰
09 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۷۹۹۵
|
۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰
09 October 2026
|
966
بازدید
966
بازدید
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قیمت نفت برنت
قیمت نفت
نفت
نفت جهانی
انرژی
سوخت
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