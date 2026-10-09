پرسپولیس از استقلال عبور کرد، به تراکتور چسبید

تیم فوتبال پرسپولیس در بازگشت دوباره به مسابقات لیگ برتر و در چهارچوب دیدارهای هفته هشتم، صنعت نفت آبادان را شکست داد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در چهارچوب دیدارهای هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۷ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد و با برتری ۳ بر یک میزبان تهرانی به پایان رسید.

تیوی بیفوما (دقیقه ۵)، علی علیپور (دقیقه ۵۳ - پنالتی) و اوستون اورونوف (دقیقه ۸۵) برای پرسپولیس گلزنی کردند و تک گل صنعت نفت نیز توسط محمدحسین باصری (دقیقه ۶۶) وارد دروازه سرخپوشان شد.

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ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف، مجید عیدی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده‌لو و پوریا لطیفی‌فر.

ترکیب ابتدایی صنعت نفت:

احمد گوهری، محمد آقاجانپور، محسن سیفی، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، میثم تیموری، محمد عباسی، میثم تهیدست، میلاد شیخ فخرالدینی، محمدحسین فلاح و سامان محرابی‌زاده.

بیفوما خیلی زود و در دقیقه ۵ مسابقه روی پاس در عمق سرگیف، پشت مدافعان صنعت نفت به توپ رسید و با یک ضربه دقیق دروازه شاگردان محمد نوری را باز کرد.

صنعت نفت آبادان در دقیقه ۱۰ مسابقه به یک پنالتی رسید، اما کمک داور ویدئویی دخالت کرد و این پنالتی مردود اعلام شد و رأی داور برگشت.

در نیمه دوم، بیفوما یک پنالتی برای پرسپولیس گرفت و علی علیپور در دقیقه ۵۳ پشت ضربه پنالتی ایستاد تا دروازه احمد گوهری را برای دومین بار باز کند.

اگرچه شاگردان مهدی تارتار با دو گل پیش افتادند، اما محمدحسین باصری در دقیقه ۶۶ روی یک ضربه کرنر فاصله را کم کرد تا امید به اردوی صنعت نفت برگردد. با این حال اوستون ارونوف که جای بیفوما را در ترکیب پرسپولیس گرفته بود، در دقیقه ۸۵ گل سوم سرخپوشان را به ثمر رساند تا پرسپولیس در بازگشت دوباره به لیگ برتر، به این پیروزی دست پیدا کند.

به گزارش تابناک، پرسپولیس با این پیروزی، با ۷ مسابقه و یک دیدار کمتر نسبت به رقبا، ۱۶ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر از استقلال به یک قدمی تراکتور رسید که هم اکنون با ۸ بازی، ۱۸ امتیازی و صدرنشین جدول لیگ برتر است.